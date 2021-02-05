В Запорожской области машина сбила трех военных

Автомобилем Kia Rio управляла 51-летняя женщина, она превысила скорость и сбила трех военнослужащих 19 и 20 лет, сообщили в местном отделении Национальной полиции Украины.

В городе Энергодар Запорожской области троих военнослужащих Национальной гвардии сбила машина, они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в региональном отделении Национальной полиции Украины 5 февраля.

Информация об инциденте поступила 4 февраля около 18.00 в отделение полиции № 1 Васильевского районного управления в Запорожской области.

За рулем автомобиля Kia Rio была 51-летняя женщина. Двигаясь по улице Курчатова, она превысила безопасную скорость движения и сбила трех военнослужащих 19 и 20 лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в городскую больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.