В затопленной больнице в Галиче остаются 14 больных COVID-19

Часть пациентов районной больницы Галича Ивано-Франковской области выписали, часть эвакуировали, но около 50 человек остаются в залитом водой здании, рассказали в ГосЧС.

В ГосЧС говорят, что ситуация в Галиче нормализуется Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області / Facebook

Полная эвакуация всех пациентов подтопленной районной больницы Галича Ивано-Франковской области не проводилась. Об этом на брифинге 25 июня рассказал начальник управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Электроснабжение не было отключено. Сейчас в больнице остается около 50 пациентов, из них 14 – больных COVID-19", – сказал он.

Ряд пациентов выписали, некоторых пришлось эвакуировать, отметил он.

По информации ГСЧС, вода в Галиче спадает, спасатели проводят откачку в домах и подвалах.

Всего в Ивано-Франковской области последствия наводнения ощущаются в 234 населенных пунктах. Погибло два человека, один считается пропавшим без вести.

Из-за интенсивных осадков произошло подтопление автодорог и населенных пунктов также в Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.