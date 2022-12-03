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Во Львовской области столкнулись два грузовика, оба водителя погибли

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Автомобили столкнулись на трассе Киев Чоп
Автомобили столкнулись на трассе Киев – Чоп
Фото: Патрульна поліція України / Telegram

Два водителя грузовиков погибли в результате столкновения вечером 2 декабря во Львовской области. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции.

Авария произошла около 19.30 поблизости поселка Олеско на трассе Киев – Чоп.

"Водитель грузовика Renault Premium, 56-летний житель Кировоградской области совершил столкновение с грузовиком Mercedes-Benz под управлением 38-летнего жителя Золочевского района Львовской области. От полученных травм оба водителя погибли на месте аварии", – сказано в сообщении. 

По факту аварии полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. 

Из-за аварии трассу перекрывали, сообщала патрульная полиция. 

На опубликованных полицией фото видно, что в грузовиках перевозили стройматериалы, которые после столкновения рассыпались по дороге. 

Теги: ДТП, смерть, полиция, авария, Львовская область, патрульная полиция, уголовное производство, Нацполиция, грузовик
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