Во Львовской области столкнулись два грузовика, оба водителя погибли

Авария произошла около 19.30 поблизости поселка Олеско на трассе Киев – Чоп.

"Водитель грузовика Renault Premium, 56-летний житель Кировоградской области совершил столкновение с грузовиком Mercedes-Benz под управлением 38-летнего жителя Золочевского района Львовской области. От полученных травм оба водителя погибли на месте аварии", – сказано в сообщении.

По факту аварии полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Из-за аварии трассу перекрывали, сообщала патрульная полиция.

На опубликованных полицией фото видно, что в грузовиках перевозили стройматериалы, которые после столкновения рассыпались по дороге.