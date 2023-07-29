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ПРОИСШЕСТВИЯ

Взрывы в суде Киева. Подрывник изготовил в СИЗО "пояс шахида" и хотел сбежать, пользуясь паникой, пяти правоохранителям предъявили подозрения – ГБР

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ГБР сообщило о подозрении конвоирам и сотрудникам СИЗО
ГБР сообщило о подозрении конвоирам и сотрудникам СИЗО
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти правоохранителям по делу о взрывах в Шевченковском районном суде Киева, их подозревают в халатности и нарушении устава. Об этом 29 июля проинформировала пресс-служба бюро.

Взрывы в суде прогремели 5 июля. По данным МВД, их устроил обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года Игорь Гуменюк. Во время штурма Гуменюк подорвал себя и погиб.

В ГБР считают, что в результате халатности подозреваемых Гуменюк погиб, а полицейские, которые участвовали в его задержании, получили ранения от взрывов.

"Установлено, что подсудимый долгое время готовился к бегству из-под стражи. Сообщники передавали ему в следственный изолятор взрывчатку небольшими частями под видом лекарств. Человек кустарно изготовил так называемый пояс шахида и несколько самодельных взрывных устройств. Он планировал взорвать их в помещении суда и скрыться, используя панику", – сообщили в бюро.

По данным следствия, когда Гуменюк находился в СИЗО и когда его перевозили в суд, сотрудники Киевского СИЗО и Нацгвардии не обыскивали заключенного и не проверяли его личные вещи.

"В камере, где содержался мужчина, были обнаружены остатки двух взрывчатых веществ, в том числе гексогена. Они идентичны тем, что были использованы в помещении Шевченковского суда", – рассказали в ГБР. 

Бюро сообщило о подозрении в служебной халатности трем работникам СИЗО (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет), а двум нацгвардейцам – в нарушении уставных правил караульной службы (ч. 3 ст. 418 УК, санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы).

Контекст:

По данным МВД, Гуменюк после того, как ему продлили срок ареста, закрылся в туалете, а потом бросил в караул взрывное устройство и пытался убежать. Мужчину остановили выстрелом в воздух, после чего он забаррикадировался в другом помещении суда. Когда начался штурм, Гуменюк бросил в сотрудников КОРД еще один взрывоопасный предмет, в результате обвиняемый погиб, а полицейские получили ранения, сообщил глава МВД Игорь Клименко. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: штурм, лекарства, взрывчатка, расследование, Государственное бюро расследований, Игорь Гуменюк, Шевченковский суд, подозрение, халатность, ГБР
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