Житель Херсонской области подорвался на российской мине – глава обладминистрации

"Сегодня в Великоалександровской общине на оставленной россиянами мине подорвался местный житель. С минно-взрывной травмой нижней конечности его госпитализировала "скорая", – написал он.
Глава обладминистрации подчеркнул, что врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь.
"Херсонцы, в очередной раз напоминаю, что минная опасность в Херсонской области остается чрезвычайно высокой. Пожалуйста, не игнорируйте элементарные правила безопасности. Передвигайтесь только по тем маршрутам, которые уже обследовали взрывотехники. Не нужно сейчас посещать лесополосы и места, где находились российские военные. Это опасно", – заявил Янушевич.
Он призвал жителей региона при обнаружении взрывоопасного предмета "ни в коем случае" его не трогать и сообщить о находке правоохранителям или спасателям.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины на 8 января 2023 года, пиротехники обследовали почти 78 тыс. га и обезвредили более 313 тыс. взрывоопасных предметов.