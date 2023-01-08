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ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Херсонской области подорвался на российской мине – глава обладминистрации

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ГСЧС разминировала часть деоккупированных территорий
ГСЧС разминировала часть деоккупированных территорий
Фото: ДСНС України / Telegram

8 января на деоккупированной части территории Херсонской области местный житель пострадал от взрывчатки российских оккупантов, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Сегодня в Великоалександровской общине на оставленной россиянами мине подорвался местный житель. С минно-взрывной травмой нижней конечности его госпитализировала "скорая", – написал он.

Глава обладминистрации подчеркнул, что врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

"Херсонцы, в очередной раз напоминаю, что минная опасность в Херсонской области остается чрезвычайно высокой. Пожалуйста, не игнорируйте элементарные правила безопасности. Передвигайтесь только по тем маршрутам, которые уже обследовали взрывотехники. Не нужно сейчас посещать лесополосы и места, где находились российские военные. Это опасно", – заявил Янушевич.

Он призвал жителей региона при обнаружении взрывоопасного предмета "ни в коем случае" его не трогать и сообщить о находке правоохранителям или спасателям.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины на 8 января 2023 года, пиротехники обследовали почти 78 тыс. га и обезвредили более 313 тыс. взрывоопасных предметов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, война, Херсонская область, взрывчатка, вторжение, война России против Украины, мина, ранение, Ярослав Янушевич
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