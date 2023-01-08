Житель Херсонской области подорвался на российской мине – глава обладминистрации

"Сегодня в Великоалександровской общине на оставленной россиянами мине подорвался местный житель. С минно-взрывной травмой нижней конечности его госпитализировала "скорая", – написал он.

Глава обладминистрации подчеркнул, что врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

"Херсонцы, в очередной раз напоминаю, что минная опасность в Херсонской области остается чрезвычайно высокой. Пожалуйста, не игнорируйте элементарные правила безопасности. Передвигайтесь только по тем маршрутам, которые уже обследовали взрывотехники. Не нужно сейчас посещать лесополосы и места, где находились российские военные. Это опасно", – заявил Янушевич.

Он призвал жителей региона при обнаружении взрывоопасного предмета "ни в коем случае" его не трогать и сообщить о находке правоохранителям или спасателям.

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