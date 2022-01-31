Жительницу Харьковской области, задушившую новорожденную дочь, отправили под домашний арест

"Избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 18-летней девушке, которая подозревается в умышленном убийстве малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Прокуратура заявила, что будет обжаловать решение суда "в связи с тяжестью совершенного уголовного правонарушения".

В ведомстве отметили, что подозреваемой грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Контекст:

Женщина родила дочь 23 января самостоятельно по месту жительства, роды принимал ее 25-летний муж. По данным следствия, она задушила новорожденную 25 января, после чего спрятала тело в яме с нечистотами и сказала мужу, что отдала ребенка социальным службам.

Тело погибшего ребенка нашла 28 января свекровь женщины.

У подозреваемой в убийстве уже есть один ребенок, ему меньше двух лет.