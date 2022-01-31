Жительницу Харьковской области, задушившую новорожденную дочь, отправили под домашний арест

Прокуратура заявила, что будет обжаловать решение суда "в связи с тяжестью совершенного уголовного правонарушения".
В ведомстве отметили, что подозреваемой грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Женщина родила дочь 23 января самостоятельно по месту жительства, роды принимал ее 25-летний муж. По данным следствия, она задушила новорожденную 25 января, после чего спрятала тело в яме с нечистотами и сказала мужу, что отдала ребенка социальным службам.
Тело погибшего ребенка нашла 28 января свекровь женщины.
У подозреваемой в убийстве уже есть один ребенок, ему меньше двух лет.