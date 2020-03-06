Экс-командующий Внутренними войсками Шуляк и экс-глава СБУ Якименко объявлены в розыск

Двух бывших руководителей правоохранительных органов объявили в розыск по подозрению в тяжелых преступлениях против активистов Евромайдана. "Українські новини" сообщают, что речь идет о бывшем командующем Внутренними войсками Станиславе Шуляке и экс-главе Службы безопасности Александре Якименко.

В результате противостояний на Майдане пострадали 2,5 тыс. человек, погибли 78 протестующих и 13 правоохранителей Фото: EPA

Печерский районный суд 4 марта заочно избрал меру пресечения двум бывшим руководителям правоохранительных органов по подозрению в тяжелых преступлениях против активистов Евромайдана. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook.

В прокуратуре уточнили, что бывшие должностные лица скрываются от следствия за пределами Украины, вероятно, на территории РФ, в связи с чем объявлены в розыск.

"Такие решения суда позволят прокурорам начать процедуру экстрадиции подозреваемых и дадут возможность применить процедуры специального досудебного расследования и заочного осуждения", – отметили в Офисе генпрокурора.

"Українські новини", ссылаясь на источник, сообщают, что речь идет о бывшем командующем Внутренними войсками Станиславе Шуляке и экс-главе Службы безопасности Александре Якименко.

В феврале 2018-го Юрий Луценко, занимающий тогда должность генпрокурора, анонсировал начало досудебного следствия против Якименко.

В мае 2018 года Шуляк в ходе допроса по видеосвязи в Оболонском райсуде Киева заявил, что экс-президент Украины Виктор Янукович просил президента РФ Владимира Путина ввести российских военных в Украину в качестве миротворцев.

Также Шуляк подтвердил, что во времена Евромайдана отдавал одному из подразделений "Омеги" приказ стрелять по тем, кто открывает огонь по правоохранителям.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГБР, в результате противостояний пострадали 2,5 тыс. человек, погибли 78 протестующих и 13 правоохранителей.