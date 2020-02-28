ГПУ объявила о подозрении участнику преступной организации, которая препятствовала протестам на Майдане

Подозрение участнику преступной организации, которая препятствовала протестам на Майдане в январе – феврале 2014 года, объявили в рамках уголовного производства о похищении активиста, экс-нардепа от “Батьківщини” Игоря Луценко и убийстве активиста Юрия Вербицкого.

Правоохранители получили разрешение суда на задержание подозреваемого. Его имя в Офисе генпрокурора не назвали Фото: Depositphotos.com

Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении участнику преступной организации, действия которой в январе – феврале 2014 года были направлены "на насильственное противодействие мирным акциям протеста, похищения и пытки активных участников Евромайдана", информирует пресс-служба ведомства.

Подозрение по двум статья Уголовного кодекса (создание преступной организации и похищение человека) было объявлено по результатам расследования уголовного производства по факту похищения и пыток активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого (Луценко впоследствии стал нардепом от "Батьківщини", Вербицкий скончался от пыток).

"В связи с тем, что указанный человек не явилась по вызову [следователя], сегодня же получено разрешение следственного судьи на его задержание. Для этого принимаются все необходимые меры", – добавили в ГПУ.

Детали о подозреваемом в сообщении Офиса генпрокурора не приводятся.

Игорь Луценко написал в Facebook, что сообщение о подозрении – это "большой прогресс". "Это свидетельство того, что дела Майдана живы, расследуются и что никто из преступников не может чувствовать себя в безопасности", – считает экс-нардеп.

Он пообещал обнародовать более детальную информацию позже.

Злоумышленники напали на Луценко и Вербицкого 21 января 2014 года. Их вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о Евромайдане. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность и отпустили. В результате пыток Вербицкий умер.

В июле 2017 года был задержан Александр Волков, которого следствие считает организатором похищения, а также человеком, связанным с вероятным заказчиком похищения – украинским бизнесменом Алексеем Чеботаревым. По данным прокуратуры, во времена президентства Виктора Януковича Чеботарев курировал спиртовую отрасль и сотрудничал с тогдашней милицией. Он объявлен в розыск и, по данным следствия, скрывается в России.

Волков обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, среди них ст. 115 (умышленное убийство), ст. 127 (пытки), ст. 146 (похищение). Ему грозит пожизненный срок.