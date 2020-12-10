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Евромайдан

Суд решил назначить Януковичу государственного адвоката

В ходе рассмотрения меры пресечения для экс-президента Украины Виктора Януковича Печерский райсуд Киева признал, что адвокаты подозреваемого самоустранились от заседания.

Януковичу хотят продлить заочный арест по одному из дел
Януковичу хотят продлить заочный арест по одному из дел
Фото: ЕРА

Печерский районный суд Киева на заседании 9 декабря решил назначить беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу нового бесплатного государственного адвоката. Об этом 10 декабря сообщает "Украинская правда".

Заседание суда было посвящено избранию меры пресечения для Януковича, которого подозревают в причастности к событиям Евромайдана 18–20 февраля 2014 года.

Адвокаты попросили время для ознакомления с материалами дела, но после перерыва не явились. На это обратили внимание прокуроры.

"Фактически у нас есть самоустранение", – сказал судья.

Издание отмечает, что если адвокаты снова появятся в суде, то смогут принимать в нем участие.

Самому Януковичу суд отказал в участии в заседании по видеосвязи.

Рассмотрение ходатайства о продлении заочного ареста для Януковича продолжится позже.

Экс-президенту неоднократно назначали государственных адвокатов, с чем Янукович не всегда соглашался. В частности, в августе 2018 года Оболонский райсуд Киева отказал в отстранении от судебного процесса адвоката из Центра бесплатной правовой помощи Юрия Рябовола.

Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

26 февраля 2014 года в Генпрокуратуре Украины заявили, что Януковичу, бывшему главе Администрации Президента Андрею Клюеву, экс-генпрокурору Виктору Пшонке, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и другим лицам объявлено о подозрении в совершении умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий в центре Киева.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.

По делу о разгоне Майдана 18–20 февраля 2014 года Янукович был заочно арестован Печерским райсудом в мае 2020-го. В Офисе генпрокурора сообщали, что решение суда о заочном заключении Януковича под стражу дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции. 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест беглого президента.

У экс-президента остается еще один заочный арест, приговор, который вступил в силу, и решение суда о его задержании для избрания меры пресечения. Если он вернется в Украину, будет арестован, подчеркнули в Офисе генпрокурора 20 ноября.

Теги: Виктор Янукович, Евромайдан, арест, Печерский суд, президент, адвокат, судья, суд, заседание, прокурор
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