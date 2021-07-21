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Азербайджанский эксперт: Куюн отказался удалять фейк о покупке заправок Glusco сетью Socar, потому что он занимается дискредитацией

По информации журналиста, данные о деятельности Куюна "уже есть у Генеральной прокуратуры Украины и у Офиса президента Украины"
По информации журналиста, данные о деятельности Куюна "уже есть у Генеральной прокуратуры Украины и у Офиса президента Украины"
Фото: Consulting Group A-95 / Facebook

Глава "Консалтинговой группы А 95" стал первоисточником дезинформации о том, что якобы новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco в Украине станет азербайджанская компания Socar New Energy Ltd, и после указания на ошибку он отказался убирать статью, сообщив, что готов опубликовать официальный ответ Socar. Об этом в статье для азербайджанского издания KorrespondenT.az написал эксперт Акпер Гасанов.

"Напомню, что именно по его инициативе на украинском сайте enkorr.ua появилась публикация о том, что "новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco станет компания Socar New Energy Ltd (SNE)". Причем, тогда подчеркивалось, что "об этом enkorr сообщили источники в азербайджанских нефтяных кругах". В статье на Korrespondent.az под названием "Куюн ложь пока горячо: украинские и азербайджанские СМИ распространили фейк" мы указали на то, что имела место ложь и классическая манипуляция, при которой слух выдается за новость при помощи ссылки на неназванные "источники", – написал журналист.

Он считает, что цель автора фейка – "дискредитация тех, компаний на которые укажут лица, интересы коих обслуживает господин Куюн".

"Спустя несколько дней после того, как появилось официальное сообщение пресс-службы Socar о том, что "имеющие место в последние дни сообщения в СМИ о приобретении Socar сети автозаправочных станций Glusco в Украине не соответствуют действительности", на сайте enkorr.ua появилась авторская колонка самого Куюна под названием "Большой замес". Так и не нашедший в себе смелости признать как лживости прежнего утверждения, так и раздутой им кампании по тиражированию не соответствующей действительности информации, Куюн принялся юлить. "Думаю, правильно говорить о том, что Glusco купит не "Сокар", а Азербайджан. Кого они формально выставят – трейдеров Maddox, Coral или кого-то еще, – посмотрим, хотя это не столь важно. Карман все равно один", – утверждал он. Что также было ложью. Азербайджан ни в каком формате r сделке по покупке сети АЗС Glusco не причастен", – утверждает Гасанов.

Он предположил, что за информационной кампанией стоит сеть АЗС "ОККО" и лично Виталий Антонов – собственник холдинга "Универсальная инвестиционная группа", в которую входят ОККО, "Галнафтогаз" и другие компании. 

"Настоящая информационная бомба разорвалась в минувший вторник. Журналист Сергей Иванов сообщил в своем Facebook, что получил аудиозапись разговора директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна с одним из руководителей сети заправок "БРСМ-Нафта" Александром Мельничуком, в котором Куюн предлагал собеседнику платить $15 тыс. в месяц. Иванов утверждает, что директор группы занимается "медийным рэкетом" – берет плату за отсутствие негативных публикаций", – отметил журналист.

По его информации, данные о деятельности Куюна "уже есть у Генеральной прокуратуры Украины и у Офиса президента Украины".

Теги: Азербайджан, АЗС, Сергей Иванов, БРСМ-Нафта, фейк, ОККО, дезинформация, Glusco, SOCAR
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