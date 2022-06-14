Крупнейшие американские инвестбанки приостановили торговлю российскими долговыми обязательствами

Как рассказали собеседники издания, заявление минфина об ужесточении финансовых санкций “застало участников рынка врасплох”, поскольку в этом месяце они еще проводили подобные операции.
Инвесторы по-прежнему могут продавать или держать российский долг, но они не могут приобретать новые бумаги, сообщает издание.
После полномасштабного вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля, США и другие западные страны ввели несколько пакетов санкций против РФ. Они, в частности, коснулись крупных российских банков, российского центробанка, руководства страны, включая президента Владимира Путина, а также приближенных к нему бизнесменов.
6 апреля минфин США запретил России выплаты по госдолгу с замороженных в американских банках счетов. 25 мая ведомство не продлило лицензию на обслуживание внешнего долга России. Без этого разрешения РФ не сможет расплатиться в иностранной валюте по государственным облигациям, что приближает Москву к дефолту по внешнему долгу – первому с 1918 года. Следующие выплаты РФ запланированы на 23–24 июня.
6 июня министерство финансов США запретило американским компаниям и гражданам покупать российские долговые обязательства, в том числе и на вторичном рынке.