Крупнейшие американские инвестбанки приостановили торговлю российскими долговыми обязательствами

Как рассказали собеседники издания, заявление минфина об ужесточении финансовых санкций “застало участников рынка врасплох”, поскольку в этом месяце они еще проводили подобные операции.

Инвесторы по-прежнему могут продавать или держать российский долг, но они не могут приобретать новые бумаги, сообщает издание.