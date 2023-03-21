Белковский: У главы "Роснефти" Сечина пятиэтажная квартира – скромная пятиэтажка

Речь об этом зашла в ходе обсуждения расследования журналистов "Проекта", которые утверждают, что предполагаемая гражданская жена президента РФ Владимира Путина Алина Кабаева владеет трехэтажным пентхаусом площадью 2,6 тыс. м² в Сочи.

"При всем уважении к "Проекту" и его расследованию, которое, безусловно, содержат немало достоверных фактов, на мой взгляд, не все выводы сделаны абсолютно точно относительно этого. Это не самая дорогая квартира в России, [которая находится] в Сочи", – сказал Белковский.

Он подчеркнул, что квартира, которую приписывают Кабаевой, только "самая большая по площади номинально".

"Самый дорогой считается квартира Игоря Ивановича Сечина (главы "Роснефти") в Москве, которая пятиэтажная. В связи с чем, собственно, возникла поговорка, что "господин Сечин живет в пятиэтажке скромно", – объяснил Белковский.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube