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Белковский: У главы "Роснефти" Сечина пятиэтажная квартира – скромная пятиэтажка

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Сечин с 2012 года возглавляет "Роснефть"
Сечин с 2012 года возглавляет "Роснефть"
Фото: ЕРА

Самая дорогая квартира в России принадлежит главе государственой компании "Роснефть" Игорю Сечину, сообщил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский политолог Станислав Белковский.

Речь об этом зашла в ходе обсуждения расследования журналистов "Проекта", которые утверждают, что предполагаемая гражданская жена президента РФ Владимира Путина Алина Кабаева владеет трехэтажным пентхаусом площадью 2,6 тыс. м² в Сочи.

"При всем уважении к "Проекту" и его расследованию, которое, безусловно, содержат немало достоверных фактов, на мой взгляд, не все выводы сделаны абсолютно точно относительно этого. Это не самая дорогая квартира в России, [которая находится] в Сочи", – сказал Белковский.

Он подчеркнул, что квартира, которую приписывают Кабаевой, только "самая большая по площади номинально".

"Самый дорогой считается квартира Игоря Ивановича Сечина (главы "Роснефти") в Москве, которая пятиэтажная. В связи с чем, собственно, возникла поговорка, что "господин Сечин живет в пятиэтажке скромно", – объяснил Белковский.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин и Сечин в начале 1990-х работали в мэрии Санкт-Петербурга. В 1996 году они вместе переехали в Москву. Путин стал заместителем главы управделами президента, а Сечин, как отметил телеканал "Дождь", "носил за своим патроном портфели". Затем Сечин возглавлял аппарат Путина, занимавшего тогда пост первого заместителя руководителя администрации президента РФ. Когда Путин стал президентом, он работал на высоких должностях в АП, при Путине-премьере – в правительстве.

С 2012 года Сечин возглавляет "Роснефть".

По информации главного расследователя международной группы Bellingcat Христо Грозева, Сечин – единственный человек, которому Путин полностью доверяет

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Станислав Белковский, Алина Кабаева, Роснефть, Игорь Сечин, Алеся Бацман, расследование, квартира
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