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Бизнесмен Вемир Давитян рассказал о группах риска людей, у которых небезопасно покупать недвижимость

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Вемир Давитян отметил, что потенциального покупателя недвижимости должна насторожить история объекта
Вемир Давитян отметил, что потенциального покупателя недвижимости должна насторожить история объекта
Фото: novem.law

Перед заключением сделки о покупке недвижимости необходимо убедиться, что объект юридически "чист", и такой договор не будет оспариваться, пишет в своем блоге бизнесмен Вемир Давитян.

Он подчеркнул, что особенно пристальное внимание при проверке чистоты сделки следует уделять ситуации, когда отчуждение недвижимости происходит по поручению собственника, который находится за границей. Также нужно быть настороже, если имущество, бывшее в общей собственности супругов, продают после расторжения брака. В списке тщательной проверки, по мнению Давитяна, должны оказаться и продавцы из так называемых групп риска – это люди, страдающие различного рода зависимостями и имеющие наглядные признаки таких состояний и расстройств психики.

"Конечно же, в открытых источниках информацию о пребывании на учете в специальных учреждениях таких граждан рядовой покупатель не сможет найти, но нужно осознавать риски признания подобных сделок недействительными, что может привести к многолетней судебной тяжбе с неясными перспективами", – уточнил он.

Давитян добавил, что потенциального покупателя должна насторожить история объекта – в первую очередь, частый переход прав на объект непосредственно перед сделкой. 

"Данное обстоятельство может быть связано либо с техническими рисками, либо с юридическими. И то, и другое вполне можно проверить. Это может означать, что недвижимость имеет определенные технические скрытые дефекты, провоцирует постоянные перепродажи объекта или попытки создать длинную цепь переходов прав собственности на объект с целью скрыть юридическую проблему, присущую такой недвижимости (например, ее первоначальное приобретение незаконным способом)", – отметил бизнесмен.

Если в договоре о купле-продаже не отражена реальная стоимость объекта, это тоже может стать рисковым фактором, так как в случае признания сделки недействительной речь может идти только о возвращении суммы, указанной в соглашении. Но и в такой ситуации у профессиональных практикующих консультантов в сфере недвижимости есть советы и рекомендации, как правильно и условно безопасно оформлять обязательства на оставшуюся сумму, официально не указанную при сделке.

"Конечно же мотивы у разных людей различны для подобного поведения – это и банальное нежелание сообщать свое состояние, и наличие долговых обязательств, финансово-налоговые мотивы, репутационные мотивы для публичных лиц, семейно-родственные сложности и тому подобное", – перечислил Вемир Давитян.

Теги: недвижимость, деньги, финансы, имущество, сделка, продажа, Вемир Давитян
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