Большинство украинцев заявляют об ухудшении материального положения их семей за последние два года – опрос

32,9% жителей Украины считают, что их финансовое состояние за это время не изменилось.
В то же время 10,7% опрошенных сказали, что их материальное положение улучшилось.
Еще 0,9% респондентов затруднились с ответом.
Опрос проводился 15–18 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма. Всего опрошено 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.
С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине повысилась до 6000 грн.
В январе 2021 года, по данным Госстата, средняя зарплата составляла 12 337 грн, в феврале – 12 549 грн, в марте – 13 612 грн, в апреле – 13 543 грн, в мае – 13 499 грн, в июне – 14 313 грн.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что к концу года средняя зарплата может вырасти до 14 500 грн.
По данным Госстата, опубликованным 28 сентября, за последние 12 месяцев по сравнению с августом 2020 года реальная зарплата (с учетом инфляции) в Украине выросла на 10,9%.