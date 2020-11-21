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Экономике нужны пошаговая инструкция, регулярная "сверка часов" и эффективный контроль – бизнесмены о проекте национальной экономической стратегии

Несомненный позитив появления документа "Национальная экономическая стратегия 2030" заключается в объединении ведущих бизнес-ассоциаций Украины, которые поверили в предложенную модель, отметил основатель одного из крупнейших IT-операторов Украины Intecracy Group Юрий Сивицкий.

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Презентация экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года состоялась 6 ноября
Презентация экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года состоялась 6 ноября
Фото: depositphotos.com

Представители украинской бизнес-среды заявили, что рассчитывают на принятие проекта "Национальной экономической стратегии 2030", и рассказали о своих ожиданиях от внедрения документа, работа над которым еще продолжается. Об этом со ссылкой на мнения ряда экспертов пишет 21 ноября портал "Хвиля".

"Национальная экономическая стратегия – это способ создать благоприятный бизнес-климат в стране. С начала года у представителей бизнеса состоялось несколько встреч, результатом которых стали проект "Национальной экономической стратегии" и "Экономический аудит Украина". Бизнес имеет надежду, что этот документ будет финализирован и одобрен правительством как базовая экономическая стратегия Украины до 2030 года", – сказал в комментарии собственник компании "Укр-Китай Коммуникейшн" Вячеслав Лысенко.

В "Национальной экономической стратегии 2030" необходимо сделать акцент на развитии частно-публичного партнерства и программно-проектного подхода, считает, в свою очередь, основатель одного из крупнейших IT-операторов Украины Intecracy Group Юрий Сивицкий. Он добавил, что за реализацией документа необходим эффективный контроль.

"Несомненный позитив появления этой стратегии – она объединила ведущие бизнес-ассоциации, которые поверили в модель, предложенную инициативной группой. И важный момент: мы можем написать идеальную стратегию, но если некому будет отслеживать ее выполнение – это нивелирует всю идею. Поэтому после внедрения этой дорожной карты смысл – проводить постоянные сессии стратегирования, "сверять часы" – движемся мы в том направлении, которое заложили в начале", – убежден Сивицкий.

Председатель ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины" Григол Катамадзе рассказал, что в течение последних трех месяцев представители ассоциации принимают участие в подготовке этой стратегии.

"Например, в рабочей группе "Верховенство права" предоставили предложения по имплементации законодательства по созданию БЭБ, и почти все они были отражены в документе. Сегодня, в период карантина, очень нужна именно пошаговая инструкция: что должно сделать правительство, чтобы экономика страны не скатилась назад так, что восстанавливать ее придется в течение многих лет, чтобы не потерять тот потенциал материальных и трудовых ресурсов, которые пока есть у страны", – отметил он. Задачу правительству представить аудит и векторы экономического развития поставил президент Владимир Зеленский во время своего ежегодного послания к парламенту.

14 августа состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с представителями более 50 украинских компаний, во время которой обсудили вопрос разработки национальной экономической стратегии на 10 лет. В дискуссии также приняли участие представители Офиса президента и Национального банка. 

"Национальная экономическая стратегия 2030" – это единое экономическое видение внутри страны, которое должно стать ориентиром для внешних партнеров Украины. Это уверенность в будущем как для бизнеса, так и для населения в целом. Основой благосостояния украинцев является именно экономическое развитие, которое невозможно без соответствующих двигателей. Именно эта идеология лежит в основе для разработки стратегии", – сказал Шмыгаль.

Презентация экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года состоялась 6 ноября.

Теги: Украина, экономика, бизнес, Григол Катамадзе, аудит, Ассоциация налогоплательщиков Украины
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