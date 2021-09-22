Экономист Охрименко: Экспорт лома увеличился в 20 раз, текущий размер пошлины его уже не останавливает

Александр Охрименко: Сами решаем стать сырьевым придатком Турции, которая за счет нашего же сырья развивает свой промышленный экспорт и экономику в том числе Фото: Andrii Telizhenko / Facebook

"Будем решать проблемы Турции и создавать проблемы себе? За семь месяцев 2021 года импорт железной руды из Украины в Турцию увеличился в четыре раза. При этом экспорт стали из Турции может превысить 23–24 млн тонн, что в денежном эквиваленте составит $20–22 млрд. И на фоне всего этого одним из пунктов возможного соглашения между Украиной и Турцией является обнуление пошлины на металлолом. Здесь я понимаю, в чем стратегия Турции. Эта страна является крупнейшим в мире импортером металлолома, который необходим в качестве сырья для сталелитейной промышленности Турции", – отметил экономист.

Он добавил, что непонятно, в чем заключается стратегия Украины.

"Помочь сталелитейной промышленности Турции найти источник дешевого сырья? И создать на внутреннем рынке дефицит сырья? Ведь это сырье необходимо и для обеспечения бесперебойной работы наших предприятий! Хочу обратить внимание, что за восемь месяцев 2021 года экспорт лома черных металлов увеличился в годовом исчислении в 20 раз, до 335 тыс. тонн, львиная доля которого уже ушла в Турцию. Их даже уже не останавливает наш текущий размер пошлины на экспорт лома в $58 за тонну, так как эти потери они компенсируют разными формами государственной поддержки. Так зачем они будут тратить свои бюджетные деньги и наполнять наш бюджет? Пусть лучше покупают дешевле наш лом", – объяснил эксперт.

Охрименко подчеркнул, что с такой политикой Украина создает проблемы себе и при этом решает проблемы Турции.

"А потом будут возникать глупые вопросы. Почему Турция экспортирует готовую продукцию, а мы – сырье? Так мы же сами выбираем такой путь сотрудничества между странами. Сами решаем стать сырьевым придатком Турции, которая за счет нашего же сырья развивает свой промышленный экспорт и экономику в том числе", – подытожил экономист.