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Эксперт об аресте акций "Большевика": То, что сейчас делает ГБР, – это позор

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Дмитрий Допиро: Украинским инвесторам нужны няни. А вместо нянь им присылают прокуроров, ГБР и тому подобное
Дмитрий Допиро: Украинским инвесторам нужны няни. А вместо нянь им присылают прокуроров, ГБР и тому подобное
Фото: ureclub.com

Арест акций АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший "Большевик") связан с тем, что кто-то хочет пересмотреть итоги приватизации, заявил в комментарии "Фактам" представитель международной выставки недвижимости MIPIM (Le Marché International des Professionnels de L’immobilier) в Украине Дмитрий Допиро.

"Мое личное мнение, что то, что сейчас делает ГБР, – это позор. Я знаком с ситуацией и убежден, что это снова нас возвращает неизвестно куда и неизвестно для чего. Руководитель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко сделал максимум, что можно было сделать для продажи этого сложного объекта. А теперь снова кто-то хочет переиграть это в свою пользу. Учитывая, что мы так и не провели судебную реформу и нет независимого суда, эти истории свидетельствуют, что страна катится не в том направлении или откатывается назад", – убежден эксперт.

По его мнению, решение ГБР может носить заказной характер, но из-за подобных решений страдают украинские инвесторы.

"Они чувствуют силу, потому что это "сладкий" объект, кто-то хочет на этом заработать. Это лишний раз доказывает, что в Украине ничего невозможно сделать. Мы говорим об инвестиционных нянях, привлечении средств. Но ведь крупнейшие инвесторы – сами украинцы. От тех, кто покупает квартиры в новостройках, до тех, кто строит эти дома и инвестирует в то, чтобы производить реконструкцию всех этих никому не нужных предприятий. И украинским инвесторам нужны эти няни. А вместо нянь им присылают прокуроров, ГБР и тому подобное. Это субъективно, несправедливо, некрасиво и позорит Украину на весь мир", – считает Дмитрий Допиро.

Контекст:

Завод "Большевик" был основан в конце XIX века и изначально производил оборудование для сахарной промышленности. В 2018 году он изменил название на АО "Первый киевский машиностроительный завод". В 2021 году единственным источником дохода завода стала сдача помещений в аренду, в июле этого года территорию предприятия начали готовить к приватизации и продаже. Главный актив предприятия – 36 га земли в Киеве неподалеку от станции метро "Шулявская".

Завод был выставлен на приватизацию в июле, стартовая цена составила 1,38 млрд грн. ФГИ Украины 27 октября 2021 года продал АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ранее – завод "Большевик") за 1,429 млрд грн.

Сенниченко отметил в комментарии украинскому Forbes, что приватизация была проведена "на высоком уровне". В госбюджет 7 декабря поступило более 1,4 млрд грн от продажи Первого киевского машиностроительного завода.

В конце декабря, рассмотрев повторное заявление о концентрации победителя аукциона, АМКУ разрешил ООО "Дженерал Коммерс" приобрести пакет акций АО "Первый киевский машиностроительный завод". В АМКУ напомнили, что продолжают "исследование обстоятельств и действий участников аукциона по продаже "Большевика".

11 января 2022 года следственный судья по ходатайству стороны Государственного бюро расследований наложил арест на 100% уставного капитала АО "Первый киевский машиностроительный завод" с целью "сохранения указанного вещественного доказательства". В ГБР сообщили, что расследуют уголовное производство о возможном злоупотреблении должностных лиц Фонда госимущества Украины.

Теги: госбюджет, арест, уголовное производство, Дмитрий Сенниченко, госимущество, ГБР, завод Большевик
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