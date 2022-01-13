Эксперт об аресте акций "Большевика": То, что сейчас делает ГБР, – это позор

"Мое личное мнение, что то, что сейчас делает ГБР, – это позор. Я знаком с ситуацией и убежден, что это снова нас возвращает неизвестно куда и неизвестно для чего. Руководитель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко сделал максимум, что можно было сделать для продажи этого сложного объекта. А теперь снова кто-то хочет переиграть это в свою пользу. Учитывая, что мы так и не провели судебную реформу и нет независимого суда, эти истории свидетельствуют, что страна катится не в том направлении или откатывается назад", – убежден эксперт.

По его мнению, решение ГБР может носить заказной характер, но из-за подобных решений страдают украинские инвесторы.

"Они чувствуют силу, потому что это "сладкий" объект, кто-то хочет на этом заработать. Это лишний раз доказывает, что в Украине ничего невозможно сделать. Мы говорим об инвестиционных нянях, привлечении средств. Но ведь крупнейшие инвесторы – сами украинцы. От тех, кто покупает квартиры в новостройках, до тех, кто строит эти дома и инвестирует в то, чтобы производить реконструкцию всех этих никому не нужных предприятий. И украинским инвесторам нужны эти няни. А вместо нянь им присылают прокуроров, ГБР и тому подобное. Это субъективно, несправедливо, некрасиво и позорит Украину на весь мир", – считает Дмитрий Допиро.