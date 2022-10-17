ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Если бы оценка проблемной задолженности проводилась по довоенным стандартам, размер NPL в банковской системе был бы гораздо больше – Андрей Волков

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Андрей Волков: Проценты по кредитам сегодня выплачивают 75 80% компаний. Фактически это самая "живая" часть экономики
Андрей Волков: Проценты по кредитам сегодня выплачивают 75–80% компаний. Фактически это самая "живая" часть экономики
Фото:

Основатель и управляющий партнер группы компаний "Инвестохиллс" Андрей Волков считает, что если бы оценка NPL (non-performing loan, "неработающих ссуд") проводилась по стандартам и меркам довоенного времени, размер проблемной задолженности в банковской системе Украины был бы гораздо большим, чем это фиксируется сейчас. Такое мнение Волков высказал в своей колонке для Mind, анализируя данные Национального банка по NPL по итогам восьми месяцев.

Он отметил, что в NPL однозначно должны попасть те заемщики, которые не придерживаются графика погашения кредитов, обращаются за реструктуризацией и так далее.

"Но при нынешних реалиях и банки, и НБУ оценивают кредитную задолженность несколько иначе и не считают (пока) проблемными те кредиты, которые обслуживаются хоть как-то", – объяснил Волков.

Он разделил структуру нынешнего кредитного портфеля банков на три сегмента. Первая часть – кредиты, выданные компаниям, оказавшимся на территориях, где велись или до сих пор ведутся боевые действия, а также ссуды попавшего в оккупацию бизнеса. Такие заемщики, по словам Волкова, кредиты не погашают и реструктуризация по ним невозможна. То есть для банков эта задолженность стала безнадежной и ее нужно списывать.

Вторая часть – это обслуживаемые кредиты, которые взяли наиболее платежеспособные сейчас категории заемщиков: сфера торговли, сельхозпредприятия, которым очень помогло оживление экспорта после разблокирования портов, энергетическая отрасль.

"Этот бизнес активен и зарабатывает деньги. Кстати, даже отечественная металлургия, невзирая на значительные физические потери производственных мощностей, продолжает работать с прибылью", – говорит финансист.

Третий сегмент – кредиты, выданные заемщикам, которые имеют сложности, но при этом пытаются хоть как-то возвращать долги банкам, искать компромисс с кредиторами.

"В этой категории есть компании практически из всех отраслей. Но самая сложная ситуация, наверное, у застройщиков, пищевой промышленности, машиностроителей и сферы услуг", – подчеркивает основатель "Инвестохиллс".

По словам Волкова, банкам нужно отдать должное, так как они по отношению к заемщикам не ведут себя агрессивно: не заставляют погашать кредиты во что бы то ни стало, не забирают залоговое имущество, большинство банков – и частные, и государственные – без проблем соглашаются на реструктуризацию.

В то же время кредитный риск по-прежнему остается одним из ключевых для банковской системы, пишет эксперт. Об этом, в частности, не раз говорил НБУ, по оценкам которого до конца 2022 года около 20% заемщиков могут объявить дефолт.

"Этот прогноз вполне адекватен, поскольку проценты по кредитам сегодня выплачивают 75–80% компаний. Фактически это самая "живая" часть экономики, которая продолжает функционировать", – отмечает финансист.

Контекст:

По данным Национального банка, объем неработающих активов в банковской системе по итогам восьми месяцев 2022 года превысил 30%. Среди них объем проблемной задолженности бизнеса достиг почти 36%, что на четыре процентных пункта выше, чем в начале войны.

Теги: НБУ, банки, экономика, бизнес, долги, деньги, кредиты, активы, финансы, Андрей Волков, Инвестохиллс, NPL
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пугачева с Макаревичем оторвалась на концерте у Гребенщикова
Пугачева с Макаревичем оторвалась на концерте у Гребенщикова
"Поверьте, мне остается немного". Арестович рассказал, какой доход получает от своего YouTube-канала
"Поверьте, мне остается немного". Арестович рассказал, какой доход получает от своего YouTube-канала
"Шикарная малышка". Мейхер снялась в перьях, с отрытыми плечами, и рассказала о работе в Европе
"Шикарная малышка". Мейхер снялась в перьях, с отрытыми плечами, и рассказала о работе в Европе
В дом телеведущего Егора Гордеева попал дрон
В дом телеведущего Егора Гордеева попал дрон
Участников группы BTS отправят в южнокорейскую армию
Участников группы BTS отправят в южнокорейскую армию
46-летний Сенцов в четвертый раз станет отцом
46-летний Сенцов в четвертый раз станет отцом
"Самая красивая женщина в мире", "Такая сексуальная". 64-летняя Мадонна снялась в нижнем белье
"Самая красивая женщина в мире", "Такая сексуальная". 64-летняя Мадонна снялась в нижнем белье
"Самая дебильная история в моей жизни". Тринчер потеряла обручальное кольцо за 66 тис. грн
"Самая дебильная история в моей жизни". Тринчер потеряла обручальное кольцо за 66 тис. грн
"Поважати ворога до честі турбота. Але нема кого тут поважати, мій ворог мерзота". Серга презентовал новое стихотворение
"Поважати ворога – до честі турбота. Але нема кого тут поважати, мій ворог – мерзота". Серга презентовал новое стихотворение
"Красавица, украиночка!", "Какое красивое фото!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару показала себя со спины
"Красавица, украиночка!", "Какое красивое фото!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару показала себя со спины
"Хер вам, а не Украина!" Злата Огневич обратилась к российским оккупантам
"Хер вам, а не Украина!" Злата Огневич обратилась к российским оккупантам
  "Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева
  "Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева
"Нет настроения метать бисер перед свиньями". Рамина Эсхакзай резко поставила на место хейтеров
"Нет настроения метать бисер перед свиньями". Рамина Эсхакзай резко поставила на место хейтеров
Клопотенко опубликовал рецепт оладий, которыми жительница освобожденной Балаклеи угощала украинских защитников
Клопотенко опубликовал рецепт оладий, которыми жительница освобожденной Балаклеи угощала украинских защитников
Никитюк показала, как снимает стресс
Никитюк показала, как снимает стресс
Марина Боржемская показала подросших детей от Узелкова
Марина Боржемская показала подросших детей от Узелкова
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом (59033)
2
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане (42297)
3
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (39859)
4
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные (29813)
5
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото (27411)
6
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница (24185)
7
Свитолина и Монфис впервые стали родителями (22222)
8
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Поляковой предстала в платье с откровенным декольте (13206)
 
 
 
 