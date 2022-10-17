Если бы оценка проблемной задолженности проводилась по довоенным стандартам, размер NPL в банковской системе был бы гораздо больше – Андрей Волков

Он отметил, что в NPL однозначно должны попасть те заемщики, которые не придерживаются графика погашения кредитов, обращаются за реструктуризацией и так далее.



"Но при нынешних реалиях и банки, и НБУ оценивают кредитную задолженность несколько иначе и не считают (пока) проблемными те кредиты, которые обслуживаются хоть как-то", – объяснил Волков.

Он разделил структуру нынешнего кредитного портфеля банков на три сегмента. Первая часть – кредиты, выданные компаниям, оказавшимся на территориях, где велись или до сих пор ведутся боевые действия, а также ссуды попавшего в оккупацию бизнеса. Такие заемщики, по словам Волкова, кредиты не погашают и реструктуризация по ним невозможна. То есть для банков эта задолженность стала безнадежной и ее нужно списывать.

Вторая часть – это обслуживаемые кредиты, которые взяли наиболее платежеспособные сейчас категории заемщиков: сфера торговли, сельхозпредприятия, которым очень помогло оживление экспорта после разблокирования портов, энергетическая отрасль.

"Этот бизнес активен и зарабатывает деньги. Кстати, даже отечественная металлургия, невзирая на значительные физические потери производственных мощностей, продолжает работать с прибылью", – говорит финансист.

Третий сегмент – кредиты, выданные заемщикам, которые имеют сложности, но при этом пытаются хоть как-то возвращать долги банкам, искать компромисс с кредиторами.

"В этой категории есть компании практически из всех отраслей. Но самая сложная ситуация, наверное, у застройщиков, пищевой промышленности, машиностроителей и сферы услуг", – подчеркивает основатель "Инвестохиллс".

По словам Волкова, банкам нужно отдать должное, так как они по отношению к заемщикам не ведут себя агрессивно: не заставляют погашать кредиты во что бы то ни стало, не забирают залоговое имущество, большинство банков – и частные, и государственные – без проблем соглашаются на реструктуризацию.

В то же время кредитный риск по-прежнему остается одним из ключевых для банковской системы, пишет эксперт. Об этом, в частности, не раз говорил НБУ, по оценкам которого до конца 2022 года около 20% заемщиков могут объявить дефолт.

"Этот прогноз вполне адекватен, поскольку проценты по кредитам сегодня выплачивают 75–80% компаний. Фактически это самая "живая" часть экономики, которая продолжает функционировать", – отмечает финансист.