Есть амбициозные планы производства дронов в Украине, 10 млрд грн выделены – глава бюджетного комитета Рады

Пидласа говорит, что принципиальная поддержка инициативы есть Фото: Верховна Рада України / Facebook

"Большая дискуссия – необходимость увеличить расходы на закупку беспилотников, на так называемую "Армию дронов". Есть амбициозные планы производства дронов в Украине. Поэтому это у нас первоочередная потребность. Здесь речь идет о 30 млрд грн", – сказала она.

По словам нардепа, принципиальная поддержка есть.

"Из резервного фонда выделены первые 10 млрд грн. Что касается средств из бюджета – будем искать источники. У нас будет больше понимания наших финансовых возможностей после того, как определимся с программой сотрудничества с Международным валютным фондом", – объяснила Пидласа.

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