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Есть амбициозные планы производства дронов в Украине, 10 млрд грн выделены – глава бюджетного комитета Рады

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Пидласа говорит, что принципиальная поддержка инициативы есть
Пидласа говорит, что принципиальная поддержка инициативы есть
Фото: Верховна Рада України / Facebook

В Верховной Раде обсуждают возможность выделить средства на беспилотники для защиты Украины от российской агрессии. Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа заявила LB.ua в интервью, которое было опубликовано 2 марта.

"Большая дискуссия – необходимость увеличить расходы на закупку беспилотников, на так называемую "Армию дронов". Есть амбициозные планы производства дронов в Украине. Поэтому это у нас первоочередная потребность. Здесь речь идет о 30 млрд грн", – сказала она.

По словам нардепа, принципиальная поддержка есть.

"Из резервного фонда выделены первые 10 млрд грн. Что касается средств из бюджета – будем искать источники. У нас будет больше понимания наших финансовых возможностей после того, как определимся с программой сотрудничества с Международным валютным фондом", – объяснила Пидласа.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

5 мая 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске глобальной фандрайзинговой платформы United24 по сбору средств для Украины (деньги поступают на счета Национального банка Украины, а потом направляются профильным министерствам).

United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой трансформации Украины в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

Как заявлял глава Минцифры, вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, война, бюджет, беспилотники, война России против Украины, расходы, Роксолана Пидласа, нардеп
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