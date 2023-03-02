Есть амбициозные планы производства дронов в Украине, 10 млрд грн выделены – глава бюджетного комитета Рады

"Большая дискуссия – необходимость увеличить расходы на закупку беспилотников, на так называемую "Армию дронов". Есть амбициозные планы производства дронов в Украине. Поэтому это у нас первоочередная потребность. Здесь речь идет о 30 млрд грн", – сказала она.
По словам нардепа, принципиальная поддержка есть.
"Из резервного фонда выделены первые 10 млрд грн. Что касается средств из бюджета – будем искать источники. У нас будет больше понимания наших финансовых возможностей после того, как определимся с программой сотрудничества с Международным валютным фондом", – объяснила Пидласа.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
5 мая 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске глобальной фандрайзинговой платформы United24 по сбору средств для Украины (деньги поступают на счета Национального банка Украины, а потом направляются профильным министерствам).
United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой трансформации Украины в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.
Как заявлял глава Минцифры, вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта.