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Фурса: Есть риск, что Нацбанк "нагнут" и заставят включить печатный станок

Инвестбанкир Сергей Фурса заявил, что эмиссия неизбежно приведет к девальвации гривны.

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Фурса: Пока что мы видим твердую позицию НБУ, который отказывается печатать деньги
Фурса: Пока что мы видим твердую позицию НБУ, который отказывается печатать деньги
Фото: Sergey Fursa / Facebook

На данный момент в Украине нет никаких оснований для проведения эмиссии. Такое мнение в интервью "Фактам" высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Эмиссия гривны, запуск печатного станка – это очень плохо. Мы такое проходили в 90-х годах. Результат всегда один и тот же – сильная девальвация и инфляция. Существенное финансирование бюджета с помощью печатного станка Нацбанка в последний раз было в 2015 году. Мы прекрасно помним, чем это закончилось. Тогда это была вынужденная мера, абсолютно безальтернативная в условиях экономического падения и активной фазы войны. Но сейчас нет ни одной причины для запуска печатного станка, кроме нежелания делать реформы, чтобы сохранять сотрудничество с МВФ", – сказал он.

При этом Фурса считает, что существует риск того, что "Национальный банк как-то "нагнут" и заставят это сделать".

"Но пока что мы видим твердую позицию НБУ, который отказывается печатать деньги. Не исключено, что в определенных условиях просто другого варианта не останется", – добавил эксперт.

Он заявил, что в случае проведения эмиссии курс гривны "полетит вниз".

"Уровень [падения] вы не посчитаете: сколько напечатаете, на столько и полетит. И раз сейчас мы о цифрах не можем говорить, то не можем говорить и о том, до какой отметки девальвирует гривна. Но если мы уже войдем в зону свободного падения, то там нет ограничений, долетит туда, куда долетит", – заключил Фурса.

Эмиссия – увеличение денежной массы в обороте. Если объем эмиссии соответствует росту ВВП страны, это не приводит к негативным последствиям; однако если денежная масса растет быстрее ВВП, это грозит девальвацией национальной валюты и финансовым кризисом (как было, например, в Венесуэле).

После начала кризиса, связанного с пандемией коронавируса, с предложением использовать эмиссию для покрытия дефицита бюджета выступала нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер. С аналогичным предложением 9 ноября выступил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

НБУ последовательно выступает против эмиссии: замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в апреле отмечал, что включение печатного станка нанесет экономике больше вреда; первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова в июле объясняла, что это приведет к обесцениванию сбережений граждан Украины.

Теги: Украина, инфляция, экономика, финансы, Сергей Фурса, эмиссия
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