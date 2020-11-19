Глава НБУ ответил, будет ли регулятор проводить эмиссию, чтобы покрыть дефицит бюджета

Национальный банк любой страны, чья валюта не является резервной, не может себе позволить финансировать дефицит госбюджета за счет эмиссии, заявил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.

Национальный банк Украины не намерен проводить эмиссию. Об этом в ходе собрания Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) 19 ноября рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко, отвечая на вопрос, будет ли регулятор "печатать деньги, чтобы финансировать растущие потребности". Трансляция велась на YouTube-канале ЕБА.

Глава НБУ подчеркнул, что закон о Национальном банке Украины прямо запрещает Нацбанку финансировать дефицит госбюджета.

"Национальный банк любой страны, особенно если ее валюта не входит в перечень резервных, не может себе позволить финансировать за счет эмиссии дефицит госбюджета. Точка. Это абсолютное убеждение Национального банка Украины", – добавил он.

После начала кризиса, связанного с пандемией коронавируса, с предложением использовать эмиссию для покрытия дефицита бюджета выступала нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер. С аналогичным предложением 9 ноября выступил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

НБУ последовательно выступает против эмиссии: замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в апреле отмечал, что включение печатного станка нанесет экономике больше вреда; первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова в июле объясняла, что это приведет к обесцениванию сбережений граждан Украины.