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Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Киева: Мы надеемся, что назначение Свириденко уберет барьеры между предпринимателями и властью

Предприниматели будут инициировать встречи и круглые столы и поднимать острые вопросы, а дальнейшее будет зависеть от того, как на эти сигналы будет реагировать назначенная главой Совета по развитию малого предпринимательства при президенте Юлия Свириденко, заявил глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Киева Руслан Соболь.

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22 декабря президент создал Совет по развитию малого предпринимательства, главой назначена заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко
22 декабря президент создал Совет по развитию малого предпринимательства, главой назначена заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко
Фото: umba.cg.gov.ua

Создание Совета по развитию малого предпринимательства при президенте позволит убрать барьеры в коммуникации власти и бизнеса, заявил в комментарии "ГОРДОНу" глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Киева Руслан Соболь.

По его словам, создание при президенте Совета по развитию малого предпринимательства является "маленькой победой реального сектора экономики в области малого и среднего бизнеса в деле коммуникации с государством".

Он отметил, что с назначением руководителем совета Юлии Свириденко рассчитывает на устранение барьеров в общении бизнес-сообщества с органами власти.

"Был барьер. Мы будем инициировать встречи и круглые столы. Мы будем поднимать вопросы острые, болезненные. Вот как будет реагировать представитель президента, какие выводы будут вынесены из этих встреч, а самое главное, какие действия будут приняты после, собственно, проведенных всех действий – вот это покажет время", – сказал Соболь.

Эксперт подчеркнул, что представители малого бизнеса готовы представить свое видение решения ряда проблем и рассчитывают на продуктивный диалог в рамках совета.

"У нас есть готовые инструменты, которые, мне кажется, были бы сильно кстати в это время в этом месте, в этом состоянии экономики, в котором Украина оказывается и будет оказываться дальше", – сказал Соболь.

22 декабря президент Владимир Зеленский своим указом создал Совет по развитию малого предпринимательства для содействия налаживания конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого бизнеса. Главой совета назначена заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко, сообщила пресс-служба главы государства. Сегодня же она была назначена на должность замглавы ОП.

Теги: экономика, бизнес, Владимир Зеленский, предприниматели, президент, предприниматель, назначение, Юлия Свириденко
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