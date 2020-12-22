Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Киева: Мы надеемся, что назначение Свириденко уберет барьеры между предпринимателями и властью

Предприниматели будут инициировать встречи и круглые столы и поднимать острые вопросы, а дальнейшее будет зависеть от того, как на эти сигналы будет реагировать назначенная главой Совета по развитию малого предпринимательства при президенте Юлия Свириденко, заявил глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Киева Руслан Соболь.

Создание Совета по развитию малого предпринимательства при президенте позволит убрать барьеры в коммуникации власти и бизнеса, заявил в комментарии "ГОРДОНу" глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Киева Руслан Соболь.

По его словам, создание при президенте Совета по развитию малого предпринимательства является "маленькой победой реального сектора экономики в области малого и среднего бизнеса в деле коммуникации с государством".

Он отметил, что с назначением руководителем совета Юлии Свириденко рассчитывает на устранение барьеров в общении бизнес-сообщества с органами власти.

"Был барьер. Мы будем инициировать встречи и круглые столы. Мы будем поднимать вопросы острые, болезненные. Вот как будет реагировать представитель президента, какие выводы будут вынесены из этих встреч, а самое главное, какие действия будут приняты после, собственно, проведенных всех действий – вот это покажет время", – сказал Соболь.

Эксперт подчеркнул, что представители малого бизнеса готовы представить свое видение решения ряда проблем и рассчитывают на продуктивный диалог в рамках совета.

"У нас есть готовые инструменты, которые, мне кажется, были бы сильно кстати в это время в этом месте, в этом состоянии экономики, в котором Украина оказывается и будет оказываться дальше", – сказал Соболь.

22 декабря президент Владимир Зеленский своим указом создал Совет по развитию малого предпринимательства для содействия налаживания конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого бизнеса. Главой совета назначена заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко, сообщила пресс-служба главы государства. Сегодня же она была назначена на должность замглавы ОП.