Глава Союза потребителей коммунальных услуг: Это беспрецедентное решение, что МВФ будет контролировать финансы "Нафтогазу"

"Это действительно беспрецедентное решение, что МВФ будет ежемесячно контролировать финансы "Нафтогазу", – отметил он. – Это говорит о том, что у Фонда есть замечания к работе НАК "Нафтогаз Украины". Думаю, что в МВФ заметили проблемы с поступлениями средств в "Нафтогаз", поэтому ввели дополнительные условия контроля. Фонд хочет контролировать поступления в бюджет от НАК, чтобы понимать, как Украина может рассчитываться за предоставленные кредиты перед иностранными кредиторами "Нафтогазу" и МВФ в частности".
Попенко считает, что в конечном итоге это может привести к росту тарифов на энергоресурсы.
"Политика наших иностранных партнеров указывает на то, что они не собираются списывать нам долги. И требуют от НАК в том числе находить средства, чтобы компенсировать привлечение. Нам за все нужно будет рассчитываться. А "Нафтогаз" не видит других путей получения средств, кроме как повысить тарифы на энергоресурсы", – заявил эксперт.
Исполнительный совет МВФ утвердил новую программу финансирования Украины на $15,6 млрд 31 марта. Она является частью большого пакета поддержки Украины международными партнерами общей стоимостью $115 млрд. Первый транш по этой программе МВФ перечислил Украине 3 апреля.
Четырехлетняя программа состоит из двух этапов. Первый, рассчитанный на 2023–2024 годы, направлен на выполнение бюджетных показателей и усиление мобилизации доходов. Для этого будут необходимы поддержка адекватных валютных резервов и содействие долгосрочной финансовой стабильности. Также власти Украины обязуются продолжать реформы и борьбу с коррупцией, говорится в сообщении. Второй этап будет направлен на закрепление макроэкономической стабильности, поддержку послевоенной реконструкции и ускорение вступления Украины в Европейский союз.
Telegraf отмечает, что теперь информация о денежных потоках "Нафтогазу" и Оператора ГТС должна передаваться в МВФ не позднее 25-го числа следующего за отчетным месяца. Об этом говорится в техническом меморандуме о взаимопонимании, опубликованном на сайте МВФ (стр. 159, пункт 88).
"В отчете группы "Нафтогаз" также будет представлена информация об объемах и ценах закупок и продаж газа (покупка отечественного и импортного газа, реализация населению, теплоэнергетике, бюджетным учреждениям и промышленности), основных статьях доходов, расходов и финансирования. Ежемесячно "Нафтогаз" будет предоставлять персоналу МВФ обновленную информацию о финансовых обязательствах компании с графиком выплат процентов и основной суммы долга по каждому кредиту", – сказано в меморандуме.