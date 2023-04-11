Глава Союза потребителей коммунальных услуг: Это беспрецедентное решение, что МВФ будет контролировать финансы "Нафтогазу"

"Это действительно беспрецедентное решение, что МВФ будет ежемесячно контролировать финансы "Нафтогазу", – отметил он. – Это говорит о том, что у Фонда есть замечания к работе НАК "Нафтогаз Украины". Думаю, что в МВФ заметили проблемы с поступлениями средств в "Нафтогаз", поэтому ввели дополнительные условия контроля. Фонд хочет контролировать поступления в бюджет от НАК, чтобы понимать, как Украина может рассчитываться за предоставленные кредиты перед иностранными кредиторами "Нафтогазу" и МВФ в частности".

Попенко считает, что в конечном итоге это может привести к росту тарифов на энергоресурсы.

"Политика наших иностранных партнеров указывает на то, что они не собираются списывать нам долги. И требуют от НАК в том числе находить средства, чтобы компенсировать привлечение. Нам за все нужно будет рассчитываться. А "Нафтогаз" не видит других путей получения средств, кроме как повысить тарифы на энергоресурсы", – заявил эксперт.