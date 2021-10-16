Государство компенсирует украинцам часть затрат на орошение земли – Шмыгаль

"На этой неделе правительство утвердило порядок предоставления государственной поддержки товаропроизводителям, которые используют мелиорированные земли. Государство компенсирует 25% затрат тем агропроизводителям, которые установили или модернизировали системы орошения в своих хозяйствах", – написал он.

Премьер рассчитывает, что "модернизация системы орошения земель в южных регионах Украины позволит увеличить их урожайность минимум в два раза".

"Уже в этом году безвозвратная дотация для аграриев по соответствующей программе составит 50 млн грн", – объяснил Шмыгаль.