Херсонский завод "Паллада" построит композитный плавучий док для Турции

"Это первый украино-турецкий контракт, заключенный после того, как премьер-министр Украины Денис Шмигаль и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией", – сообщил руководитель завода Евгений Алхимов.

Морское сооружение будет построено с использованием современной технологии: понтон изготовят из морского железобетона на основе сульфатостойкого портландцемента, а башни – из судостроительной стали. Такое сочетание материалов позволит более 50 лет сокращать расходы на обслуживание, отмечают на заводе.

Все основные материалы будут украинского производства, а оборудование – европейских и турецких поставщиков.