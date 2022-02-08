Херсонский завод "Паллада" построит композитный плавучий док для Турции

"Это первый украино-турецкий контракт, заключенный после того, как премьер-министр Украины Денис Шмигаль и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией", – сообщил руководитель завода Евгений Алхимов.
Морское сооружение будет построено с использованием современной технологии: понтон изготовят из морского железобетона на основе сульфатостойкого портландцемента, а башни – из судостроительной стали. Такое сочетание материалов позволит более 50 лет сокращать расходы на обслуживание, отмечают на заводе.
Все основные материалы будут украинского производства, а оборудование – европейских и турецких поставщиков.
Контекст:
С 1968 года "Палада" построила 43 аналогичных дока различных модификаций, 39 из них успешно эксплуатируются во многих странах мира.
По данным "Укроборонпрома", продукцию завода "Паллада" используют Япония, Южная Корея, Финляндия, Болгария, Турция, Алжир и другие страны.