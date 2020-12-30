Из фонда борьбы с COVID-19 потратили уже 57,1 млрд грн

На здравоохранение из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 потратили 14,7 млрд грн из выделенных 22,4 млрд грн (65,6%), сообщило Министерство финансов Украины.

По состоянию на 28 декабря из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 использовали 57,1 млрд грн (79,3%). Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины 30 декабря.

Всего в фонд заложено 72 млрд грн.

На здравоохранение потратили 14,7 млрд грн из выделенных 22,4 млрд грн (65,6%).

"Среди прочего на закупку аппаратов ИВЛ потрачено 84 млн грн; на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения использовано почти 2 млрд грн из выделенных 4 млрд грн; местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 1,5 млрд грн; на повышение надбавок и доплат медицинским работникам направлено 5,5 млрд грн из предусмотренных на эти цели 6 млрд грн", – говорится в сообщении.

На соцзащиту уже потратили 12,8 млрд грн из предусмотренных 17,4 млрд грн.

На строительство и ремонт дорог из фонда потратили 24,9 млрд грн из предусмотренных 26 млрд грн; правоохранительная сфера получила 3,6 млрд грн из 4,5 млрд грн.

Верховная Рада Украины в апреле 2020 года внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею. В итоге они решили уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Деньги из фонда направляют на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции. Кроме того, средства фонда тратили на строительство и ремонт дорог, а также на поддержку предпринимателей и граждан, потерявших работу из-за жесткого карантина.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 30 декабря в Украине подтвердили 1 045 348 случаев коронавируса, 18 324 человека умерли, 698 190 – выздоровели.