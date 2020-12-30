ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Из фонда борьбы с COVID-19 потратили уже 57,1 млрд грн

На здравоохранение из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 потратили 14,7 млрд грн из выделенных 22,4 млрд грн (65,6%), сообщило Министерство финансов Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Из фонда борьбы с COVID-19 потратили 79,3% средств
Из фонда борьбы с COVID-19 потратили 79,3% средств
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

По состоянию на 28 декабря из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 использовали 57,1 млрд грн (79,3%). Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины 30 декабря.

Всего в фонд заложено 72 млрд грн.

На здравоохранение потратили 14,7 млрд грн из выделенных 22,4 млрд грн (65,6%).

"Среди прочего на закупку аппаратов ИВЛ потрачено 84 млн грн; на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения использовано почти 2 млрд грн из выделенных 4 млрд грн; местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 1,5 млрд грн; на повышение надбавок и доплат медицинским работникам направлено 5,5 млрд грн из предусмотренных на эти цели 6 млрд грн", – говорится в сообщении.

На соцзащиту уже потратили 12,8 млрд грн из предусмотренных 17,4 млрд грн.

На строительство и ремонт дорог из фонда потратили 24,9 млрд грн из предусмотренных 26 млрд грн; правоохранительная сфера получила 3,6 млрд грн из 4,5 млрд грн.

Верховная Рада Украины в апреле 2020 года внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею. В итоге они решили уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн. 

Деньги из фонда направляют на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции. Кроме того, средства фонда тратили на строительство и ремонт дорог, а также на поддержку предпринимателей и граждан, потерявших работу из-за жесткого карантина. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 30 декабря в Украине подтвердили 1 045 348 случаев коронавируса18 324 человека умерли, 698 190 – выздоровели.

Теги: госбюджет, Министерство финансов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус, Минфин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Писанка показала, как приготовить безвредный для фигуры салат "Оливье"
Писанка показала, как приготовить безвредный для фигуры салат "Оливье"
"Не проходят эти шишки". Блогер Покрещук показала реакцию своей бабушки на ее увеличенные скулы. Видео
"Не проходят эти шишки". Блогер Покрещук показала реакцию своей бабушки на ее увеличенные скулы. Видео
"Этот год показал, что я люблю мужа не за звание или количество денег". Супруга Павлика подвела итоги их пятилетних отношений
"Этот год показал, что я люблю мужа не за звание или количество денег". Супруга Павлика подвела итоги их пятилетних отношений
Представитель упавшего с лестницы Алибасова рассказал о его здоровье
Представитель упавшего с лестницы Алибасова рассказал о его здоровье
"Сердце разрывается". Дочь и внучка заразившейся коронавирусом Фрейндлих оказались с ней в одной больнице
"Сердце разрывается". Дочь и внучка заразившейся коронавирусом Фрейндлих оказались с ней в одной больнице
Чапкиса выписали из больницы. Сын артиста рассказал о самочувствии отца, переболевшего пневмонией
Чапкиса выписали из больницы. Сын артиста рассказал о самочувствии отца, переболевшего пневмонией
Переболевшая COVID-19 Камалия рассказала о последствиях коронавируса
Переболевшая COVID-19 Камалия рассказала о последствиях коронавируса
Что подарить на Новый год. Креативные подарки до 1000 гривен
Что подарить на Новый год. Креативные подарки до 1000 гривен
"Съела штаны дочери. Пока держимся". Анатолий Анатолич показал подросшего питомца породы бульмастиф
"Съела штаны дочери. Пока держимся". Анатолий Анатолич показал подросшего питомца породы бульмастиф
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
Демин стал ведущим бэкстейджев на шоу "Голос країни"
Демин стал ведущим бэкстейджев на шоу "Голос країни"
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
"Жива, практически здорова". Апина спустя два дня после вакцинации от коронавируса рассказала о самочувствии
"Жива, практически здорова". Апина спустя два дня после вакцинации от коронавируса рассказала о самочувствии
  "Сьогодні це ми". Вышел новый клип Pianoбой. Видео
  "Сьогодні це ми". Вышел новый клип Pianoбой. Видео
"Грациозная Наташа и сексуальный Тарзан". Королева показала интимное видео с мужем
"Грациозная Наташа и сексуальный Тарзан". Королева показала интимное видео с мужем
"Один сознательный – с маской, остальные – вакцинированные". Неузнаваемая Вайкуле рассказала о своих гномах
"Один сознательный – с маской, остальные – вакцинированные". Неузнаваемая Вайкуле рассказала о своих гномах
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS