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Кабмин назначил пять новых независимых членов набсовета "ПриватБанка"

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Правительство изменило состав набсовета "ПриватБанка"
Правительство изменило состав набсовета "ПриватБанка"
Фото: EPA

Кабинет Министров Украины по итогам конкурсного отбора назначил пять новых независимых членов наблюдательного совета государственного "ПриватБанка". Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Новыми независимыми членами набсовета стали экс-глава набсовета эстонского Luminor Bank Нильс Мелнгайлис, экс-глава PKO Bank Polski Збигнев Ягейло, экс-замглавы правления "Ощадбанка" Владимир Литвин, глава правления UniCredit Bank Федерико Руссо и инвестиционный банкир Deutsche Bank Михай Ионеску.

В то же время Кабмин прекратил соответствующие полномочия Шэрон Иски, Эрана Кляйна, Романа Сульжика, Ольги Томаш и Себастьяна Шенайх-Каролата.

Из прежнего состава независимых членов набсовета место сохранил лишь Надир Шейх.

"Распоряжением Кабмина утверждены условия гражданско-правовых договоров, заключаемых с новыми членами наблюдательного совета, председатель правления "ПриватБанка" уполномочен на подписание этих договоров",  говорится в сообщении.

Шэрон Иcки, в прошлом международный советник управления технической помощи казначейства США и эксперт-консультант Международного валютного фонда, возглавляла набсовет "Приватбанка" с июля 2019 года.

Контекст:

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Глава Минфина Сергей Марченко весной 2021 года сообщал, что ведомство ищет инвестора, который будет готов фактически управлять "ПриватБанком". "Стратегическая цель Минфина – приватизировать "ПриватБанк", – отмечал он.

В НБУ планировали, что регулятор начнет готовить "ПриватБанк" на продажу после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Теги: Кабинет Министров, банки, Министерство финансов, ПриватБанк, набсовет, Шэрон Иски, Кабмин, Минфин
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