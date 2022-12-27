Кабмин назначил пять новых независимых членов набсовета "ПриватБанка"

Новыми независимыми членами набсовета стали экс-глава набсовета эстонского Luminor Bank Нильс Мелнгайлис, экс-глава PKO Bank Polski Збигнев Ягейло, экс-замглавы правления "Ощадбанка" Владимир Литвин, глава правления UniCredit Bank Федерико Руссо и инвестиционный банкир Deutsche Bank Михай Ионеску.
В то же время Кабмин прекратил соответствующие полномочия Шэрон Иски, Эрана Кляйна, Романа Сульжика, Ольги Томаш и Себастьяна Шенайх-Каролата.
Из прежнего состава независимых членов набсовета место сохранил лишь Надир Шейх.
"Распоряжением Кабмина утверждены условия гражданско-правовых договоров, заключаемых с новыми членами наблюдательного совета, председатель правления "ПриватБанка" уполномочен на подписание этих договоров", – говорится в сообщении.
Шэрон Иcки, в прошлом международный советник управления технической помощи казначейства США и эксперт-консультант Международного валютного фонда, возглавляла набсовет "Приватбанка" с июля 2019 года.
"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
Глава Минфина Сергей Марченко весной 2021 года сообщал, что ведомство ищет инвестора, который будет готов фактически управлять "ПриватБанком". "Стратегическая цель Минфина – приватизировать "ПриватБанк", – отмечал он.
В НБУ планировали, что регулятор начнет готовить "ПриватБанк" на продажу после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса.