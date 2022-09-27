Кабмин официально запретил экспорт товаров из Украины в Россию

Постановление предусматривает запрет на вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим контрактам, торговым государством или страной назначения которых является Россия. Постановление будет действовать до дня прекращения или отмены военного положения и прекращения российской агрессии против Украины.

Первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко объяснила, что с начала войны экспорт товаров в РФ фактически и был остановлен, но теперь это закреплено официально

"Это постановление – еще один из многих инструментов экономического влияния. Понимаем, что санкции — это средство не только реагирования на военную угрозу, но и предотвращения агрессии в будущем", — заявила она.

Эмбарго на экспорт поможет украинским компаниям, которые имели контрактные обязательства перед субъектами России, установить юридическую четкость в вопросе невыполнения контрактов, и теперь они смогут сконцентрировать активность на других рынках, отметили в Минэкономики. Там уверяют, что по прогнозам, это решение не будет иметь негативных экономических последствий.