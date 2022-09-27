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Кабмин официально запретил экспорт товаров из Украины в Россию

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В Кабмине запретили продавать украинские товары в Россию
В Кабмине запретили продавать украинские товары в Россию
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Кабинет Министров Украины 27 сентября принял постановление о запрете вывоза товаров из Украины на таможенную территорию РФ. Об этом сообщает сайт Министерства экономики.

Постановление предусматривает запрет на вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим контрактам, торговым государством или страной назначения которых является Россия. Постановление будет действовать до дня прекращения или отмены военного положения и прекращения российской агрессии против Украины.

Первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко объяснила, что с начала войны экспорт товаров в РФ фактически и был остановлен, но теперь это закреплено официально

"Это постановление – еще один из многих инструментов экономического влияния. Понимаем, что санкции — это средство не только реагирования на военную угрозу, но и предотвращения агрессии в будущем", — заявила она.

Эмбарго на экспорт поможет украинским компаниям, которые имели контрактные обязательства перед субъектами России, установить юридическую четкость в вопросе невыполнения контрактов, и теперь они смогут сконцентрировать активность на других рынках, отметили в Минэкономики. Там уверяют, что по прогнозам, это решение не будет иметь негативных экономических последствий.

Контекст:

По данным статистики, с марта по июнь 2022 года экспорт украинских товаров на территорию России составил всего $4,2 млн. В основном это была продукция из черных металлов на $4,189 млн и химическая продукция на $57,2 тыс.

При этом в январе 2022 года украинские предприятия экспортировали в РФ товары на $250 млн.

Теги: Россия, экономика, экспорт, война России против Украины, Кабмин, Юлия Свириденко
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