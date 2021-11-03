Кабмин Украины выделил регионам допонительные средства на медицину

"В ряде областей действительно наблюдается пиковая нагрузка на врачей, медицинские учреждения и медицинскую систему в целом. Был в регионах и видел, что ситуация действительно сложная и местами требует вмешательства", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как пишет пресс-служба, на заседании правительство утвердило перераспределение средств дополнительной дотации местным бюджетам Кировоградской и Одесской областей. Они будут направлены на содержание учреждений здравоохранения.

Также 56 млн грн субвенции будут направлены в Сумскую и Черкасскую области на закупку кислорода и кислородных концентраторов, а 4,1 млн грн для направят в Херсонскую и Днепропетровскую области на закупку дополнительных ПЦР-систем в лабораторные центры.

Шмыгаль напомнил, что кроме этого, Кабмин ранее уже выделил 400 млн грн на закупку кислородных станций в регионы.