Комаровский: На медицину должно выделяться 9% ВВП

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что на медицину страна должна выделять 9% своего ВВП.

"Это минимум 9%. Я понимаю, что сейчас это невозможно. Я это понимаю. Но я поэтому и говорю: должно быть 5%. Должно быть принято, что в этом году – 5%, на следующий год – 6%, потом – 7%. У нас, по-моему, дали там 3,5% или 4%... [Хотя] есть закон, по которому не меньше пяти. А есть люди, которые проголосовали за этот бюджет. То есть они проголосовали и открыто нарушили закон. Где Конституционный Суд? Где вообще суд? Где прокуратура? Где Служба безопасности? Как? Открыто нарушается закон. Подождите, ребята, я не понял. Ну, и все, тема закрыта. Для меня лично тема закрыта. Каждый, кто проголосовал за этот бюджет, фактически совершил преступление. А какая ответственность предусмотрена за нарушение законов страны? Это же не просто закон. Это же закон, неисполнение которого чревато гибелью десятков тысяч людей. Более того, чревато тем, что огромное количество людей молодых, предприимчивых, энергичных покинут страну и уедут. И все", – отметил Комаровский.

Он подчеркнул, что соседние с Украиной страны создают благоприятные условия украинским медикам, чтобы те оставались работать у них.

"Сейчас практически все страны бывшего соцлагеря – Польша, Словакия, Чехия – они все уже поняли все, и они практически… Там не надо подтверждать наш диплом о медицинском образовании. Все, что тебе надо, – выучить язык. Человеку, который в 23, 24, 25 лет окончил высшее медицинское заведение, – ему надо максимум год, чтобы освоить чешский, словацкий, польский – какой хотите. И он оказывается врачом в цивилизованной стране, защищенным профсоюзами… С уважением в обществе, со своим домом. Господи, я помню, в 2019-м мы с женой были в Вене и заехали… там недалеко от Вены, километров 40, – огромный аутлет. Мы туда заехали, и я там встретил пять ребят. Они приехали из Братиславы. Они: "Что мы в Словакии? Мы врачи, мы педиатры. Уехали из Днепропетровска", – ребята говорят мне. И мы поговорили. Я понимаю: никаких шансов, что эти люди вернутся. Это как есть на фронте санитарные потери, а есть безвозвратные потери. Вот это – безвозвратные потери", – резюмировал Комаровский.

Комаровский: Синдром Илларионова я наблюдаю у себя последние лет пять. Читайте полную версию интервью

15 декабря Верховная Рада приняла госбюджет Украины на 2021 год. В документе предусмотрено (.xlxs) финансирование Минздрава на уровне 159,189 млрд грн. По сравнению с первым чтением эта цифра увеличилась на 3,9 млрд грн.

По словам главы Минздрава Украины Максима Степанова, в принятом госбюджете на этот год нет "минимально достаточного" финансирования медицины.

Украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров в интервью Бацман заявлял, что в Украине зарплата доктора, который оперирует каждый день, составляет 7400 грн в месяц.

"Мы государственная больница – государственные зарплаты. Средняя зарплата сестры – 5,5 тыс. Зарплата врача – 7,4 тыс. Это притом, что очень много работает докторов наук, кандидатов наук – люди заслуженные... У хирурга с 15-летним стажем официальная зарплата 7 тыс. грн", – подчеркнул Тодуров.

По его словам, медики не получают доплат и из-за низких зарплат уезжают работать в другие страны.

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