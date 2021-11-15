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Компания Веревского через суды может лишить НБУ и АО "Укрэксимбанк" около 1 млрд грн кредитных средств

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Компания Веревского через суды может лишить НБУ и АО "Укрэксимбанк" около 1 млрд грн кредитных средств / ГОРДОН

Фото: freepik.com

ООО "Финансовая компания "Скай", конечным бенефициаром которой является главный акционер АО "Кернел" Андрей Веревский, может через суды лишить Национальный банк и АО "Укрэксимбанк" возможности вернуть практически миллиард кредитных средств от продажи активов неплатежеспособного "Дельта банка", сообщает НВ.

16 ноября Верховный Суд рассмотрит судебный спор между ФК "Скай" с одной стороны и НБУ, ФГВФЛ, АО "Укрэксимбанк" и ПАО "Дельта банк" с другой по аукциону по продаже "масляных" активов "Дельта банка" в 2019 году. Тогда одним лотом были выставлены на торги пул кредитов, выданных компаниям ООО "Ильичевский зерновой порт", ПАО "Одесский масложировой комбинат", ООО "Ильичевская зерновая компания", ООО "Стройбуд Ильичевск".

Задолженность по этим кредитам на момент торгов составляла 4,9 млрд грн, а залогом выступает коммерческая недвижимость почти на 40 тыс. м2 и земельный участок под ней площадью 8,6 га; действующий масложировой производственный комплекс с наземными и морскими транспортными коммуникациями; 5,4 га земель коммерческого назначения, на которых предполагалось строительство морского комплекса по перевалке.

В марте 2019 года Окружной админсуд Киева по иску ООО "ФК "Октант", которое не участвовало в аукционе и не имело отношения к самим кредитам (а следовательно, его права нарушены не были), заблокировал оформление результатов торгов по продаже этого пула, в которых победила ФК "Скай" с предложением в 906,2 млн грн.

Из-за такого решения суда государству пришлось организовывать ряд аукционов по продаже данного пула активов.

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

В июне 2019 года ООО "ФК "Скай" снова побеждает в торгах. Но теперь почти без конкуренции: ООО "ФК "Веста" – единственный, кроме ООО "ФК "Скай", участник торгов – за лот не боролся. И конечная цена лота составила всего 182,5 млн грн.

НБУ и "Укрэксимбанк" считают, что вокруг аукционов были устроены искусственные препятствия, цель которых – срыв продаж по самой высокой цене.

Поэтому в июле 2019 года Нацбанк отозвал согласование продажи этого пула, а ФГВФЛ отменил результаты торгов.

Более того, обстоятельства аукционов привлекли внимание Государственного бюро расследований, которое в 2019 году открыло уголовное производство №62019000000001107, в рамках которого проводится расследование продаж пула кредитов "Дельта банка".

В свою очередь, ФК "Скай" пытается через суды отменить решения НБУ и ФГВФЛ и признать действительной покупку активов "Дельта банка". Компания отмечает, что произвела полную оплату лота по итогу аукциона в июне 2019 года, хотя эти деньги ей были возвращены после отмены торгов.

По словам члена правления АО "Укрэксимбанк" Дмитрия Каплюка, решение Северного апелляционного хозяйственного суда от 27 января 2021 года, согласившегося с решением суда первой инстанции об удовлетворении выемок ФК "Скай", "фактически лишает сразу три государственных институции – Национальный банк Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и АО "Укрэксимбанк" – возможности вернуть практически миллиард кредитных средств. Судьями Северного апелляционного хозяйственного суда был сознательно проигнорирован ряд ходатайств представителя АО "Укрэксимбанк" и принято решение в рамках одного судебного заседания, что свидетельствует о предвзятом отношении судебной коллегии и поверхностном исследовании ею доводов, указанных в апелляционной жалобе банка", отметил Каплюк.

Именно поэтому от решения Большой палаты Верховного Суда, которая 16 ноября будет рассматривать это дело, зависит, сможет ли государство вернуть эти средства. Кроме того, это решение повлияет на инвестиционную привлекательность страны, таких проектов, как "Большая приватизация", и всех процессов, зависящих от репутации системы продаж в Украине.

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