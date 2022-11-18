Глава проектного офиса "Метинвест": Мы подали иск против России и теперь консультируем другие компании, которые тоже хотят с ней судиться

"Есть много других вещей, которые мы делаем сейчас для Украины. К примеру, наш иск в ЕСПЧ против России – это только первая ласточка. И после нее по нашему пути пойдут все те компании, которые пострадали от российской агрессии. Они уже сейчас консультируются с нами по вопросам подачи исков. Но именно мы платим юристам, которые, по сути, формируют для Украины этот прецедент судебного права", – отметил Водовиз.

Он добавил, что не все представители крупного бизнеса готовы сейчас помогать ВСУ, и с одной стороны, их можно понять, потому что экономическое состояние действительно тяжелое. Однако если не будет страны, то не будет и бизнеса, подчеркнул он.

"Ни один бизнес сегодня не помогает ВСУ так системно, как [Ринат] Ахметов. Это не точечная помощь "в моменте", это системная работа и четкая позиция – сделать все, что мы можем. Как бизнес мы сейчас почти остановились, но никому не жалуемся. Потому что сейчас главное – победа над врагом. И государству необходима помощь всех бизнесов в стране. А "Стальной фронт" – это исключительно деньги Ахметова и его бизнесов. Мы не объявляли собрание, не собирали деньги с украинцев и не планируем этого делать", – заметил Водовиз.

Война России против Украины. Главное (обновляется)