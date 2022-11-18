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Глава проектного офиса "Метинвест": Мы подали иск против России и теперь консультируем другие компании, которые тоже хотят с ней судиться

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Александр Водовиз: Именно мы платим юристам, которые, по сути, формируют для Украины этот прецедент судебного права
Александр Водовиз: Именно мы платим юристам, которые, по сути, формируют для Украины этот прецедент судебного права
Фото: rbc.ua

Несмотря на то, что предприятия компании "Метинвест" практически остановились, компания продолжает не только оказывать системную помощь Вооруженным силам Украины и мирному населению, но и создает юридические прецеденты, позже помогающие украинским компаниям добиться компенсаций от РФ. Об этом рассказал глава проектного офиса "Метинвест" Александр Водовиз в интервью "РБК-Украина".

"Есть много других вещей, которые мы делаем сейчас для Украины. К примеру, наш иск в ЕСПЧ против России – это только первая ласточка. И после нее по нашему пути пойдут все те компании, которые пострадали от российской агрессии. Они уже сейчас консультируются с нами по вопросам подачи исков. Но именно мы платим юристам, которые, по сути, формируют для Украины этот прецедент судебного права", – отметил Водовиз.

Он добавил, что не все представители крупного бизнеса готовы сейчас помогать ВСУ, и с одной стороны, их можно понять, потому что экономическое состояние действительно тяжелое. Однако если не будет страны, то не будет и бизнеса, подчеркнул он.

"Ни один бизнес сегодня не помогает ВСУ так системно, как [Ринат] Ахметов. Это не точечная помощь "в моменте", это системная работа и четкая позиция – сделать все, что мы можем. Как бизнес мы сейчас почти остановились, но никому не жалуемся. Потому что сейчас главное – победа над врагом. И государству необходима помощь всех бизнесов в стране. А "Стальной фронт" – это исключительно деньги Ахметова и его бизнесов. Мы не объявляли собрание, не собирали деньги с украинцев и не планируем этого делать", – заметил Водовиз.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 предприятий группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского в октябре подали иски в Европейский суд по правам человека против России: они требуют привлечения ее к ответственности за разрушения, причиненные ею активам группы, и справедливой компенсации за ущерб, причиненный российской агрессией. Еще более 10 предприятий группы подадут аналогичные иски до конца года. В июне аналогичный иск подал Ахметов.

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" бизнесы СКМ передали Вооруженным силам более 2 тыс. дронов и раций, 700 авто, полмиллиона литров горючего, 150 тыс. бронежилетов и так далее. Всего с начала войны бизнесы СКМ направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн.

Теги: Россия, Украина, ЕСПЧ, СКМ, война, бизнес, юрист, деньги, война России против Украины, ущерб, разрушения, иск, суд, компенсация
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