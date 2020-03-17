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На межбанковском валютном рынке нет панических настроений – НБУ

По итогам рабочего дня Национальный банк Украины удовлетворяет все заявки на покупку валюты на межбанковском валютном рынке.

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Чурий заверил, что НБУ и коммерческие банки полностью удовлетворяют спрос на валюту
Чурий заверил, что НБУ и коммерческие банки полностью удовлетворяют спрос на валюту
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Национальный банк Украины продолжит выходить с валютными интервенциями на валютный рынок для сглаживания курсовых колебаний. Об этом на брифинге 17 марта заявил зампредседателя Национального банка Украины Олег Чурий.

"Нацбанк проводит политику плавающего курсообразования с 2015 года. Сейчас мы принимаем активное участие в работе межбанковского валютного рынка, пытаясь прежде всего сглаживать колебания [курса]. На сегодня мы имеем негативное сальдо интервенций, это около $1 млрд, если считать с начала года. Резервы Национального банка находятся на достаточном уровне – это более $25 млрд. Мы будем и дальше проводить политику сглаживания курсовых колебаний, потому что это важно для поддержания стабильности на валютном рынке", – отметил он.

Чурий заверил, что "Национальный банк продает столько валюты, сколько нужно".

"На конец дня у нас не остается неудовлетворенных заявок от клиентов на покупку валюты. На межбанковском валютном рынке мы не видим панических настроений – все заявки на валюту удовлетворяются Национальным банком и другими участниками рынка", – подчеркнул он.

Курс гривны начал снижаться 10 марта на фоне рекордного падения мировых цен на нефть, а также паники на фондовых рынках в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В течение недели Нацбанк продал на валютных аукционах около $981 млн. Общий объем продажи валюты с начала года в рамках интервенций НБУ составил $1,5 млрд, при этом за две недели (с 2-го по 13 марта) Нацбанк продал $1,29 млрд.

С начала года официальный курс гривны к доллару опустился примерно на 3 грн. На наличном рынке курс продажи доллара составляет около 29–30 грн/$.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых лечат.

Теги: Украина, валюта, гривна, НБУ, доллар, межбанк, курс валют, аукцион, курс доллара, курс гривны, Олег Чурий, пандемия, коронавирус
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