Нацбанк Украины оштрафовал коллекторскую компанию за неэтичное поведение

Впервые в Украине коллекторов оштрафовали в октябре 2021 года Фото: depositphotos.com

"Национальный банк Украины за второе установленное нарушение требований по этическому поведению применил меру воздействия к ООО "Глобал кредит" в виде наложения штрафа в среднем размере 76,5 тыс. грн", – сказано в сообщении.

В декабре прошлого года в отношении этой коллекторской компании уже применялась мера влияния за несоблюдение требований по этическому поведению, добавили в Нацбанке. Тогда компанию оштрафовали на 51 тыс. грн.