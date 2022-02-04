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Нацбанк Украины оштрафовал коллекторскую компанию за неэтичное поведение

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Впервые в Украине коллекторов оштрафовали в октябре 2021 года
Впервые в Украине коллекторов оштрафовали в октябре 2021 года
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины оштрафовал коллекторскую компанию "Глобал кредит" за нарушение требований по этическому поведению, которые определены в статье 25 закона Украины "О потребительском кредитовании". Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины за второе установленное нарушение требований по этическому поведению применил меру воздействия к ООО "Глобал кредит" в виде наложения штрафа в среднем размере 76,5 тыс. грн", – сказано в сообщении.

В декабре прошлого года в отношении этой коллекторской компании уже применялась мера влияния за несоблюдение требований по этическому поведению, добавили в Нацбанке. Тогда компанию оштрафовали на 51 тыс. грн.

Контекст:

Нацбанк Украины отвечает за работу коллекторских компаний с 1 июля 2020 года.

7 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности коллекторов – он запрещает угрожать должникам и шантажировать их.

В соответствии с принятым законом банки и финансовые учреждения должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов при просрочке платежей на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств.

В документе прописан перечень способов этического взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и ограничения максимальной частоты взаимодействия. В частности, запрещается вводить в заблуждение о размере долга и последствиях неисполнения договора. Должнику не позволяется звонить ночью с 20.00 до 8.00 с неизвестного номера.

В соответствии с законом с 14 июля НБУ штрафует банки за неэтичное поведение по отношению к должникам.

Впервые в Украине коллекторов оштрафовали за шантаж и угрозы в октябре 2021 года: НБУ оштрафовал компанию "Кредитпроминвест", которая не была зарегистрирована в реестре НБУ, однако все равно занималась просроченными задолженностями.

Теги: Украина, НБУ, штраф, долги, кредиты, шантаж
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