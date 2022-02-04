Нацбанк Украины оштрафовал коллекторскую компанию за неэтичное поведение

"Национальный банк Украины за второе установленное нарушение требований по этическому поведению применил меру воздействия к ООО "Глобал кредит" в виде наложения штрафа в среднем размере 76,5 тыс. грн", – сказано в сообщении.
В декабре прошлого года в отношении этой коллекторской компании уже применялась мера влияния за несоблюдение требований по этическому поведению, добавили в Нацбанке. Тогда компанию оштрафовали на 51 тыс. грн.
Нацбанк Украины отвечает за работу коллекторских компаний с 1 июля 2020 года.
7 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности коллекторов – он запрещает угрожать должникам и шантажировать их.
В соответствии с принятым законом банки и финансовые учреждения должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов при просрочке платежей на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств.
В документе прописан перечень способов этического взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и ограничения максимальной частоты взаимодействия. В частности, запрещается вводить в заблуждение о размере долга и последствиях неисполнения договора. Должнику не позволяется звонить ночью с 20.00 до 8.00 с неизвестного номера.
В соответствии с законом с 14 июля НБУ штрафует банки за неэтичное поведение по отношению к должникам.
Впервые в Украине коллекторов оштрафовали за шантаж и угрозы в октябре 2021 года: НБУ оштрафовал компанию "Кредитпроминвест", которая не была зарегистрирована в реестре НБУ, однако все равно занималась просроченными задолженностями.