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"Наш край": Правительство может остановить рост цен на продукты, введя целевые дотации для предприятий

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Кабинет Министров 12 января 2022 года принял решение ввести госрегулирование цен на ряд продуктов питания
Кабинет Министров 12 января 2022 года принял решение ввести госрегулирование цен на ряд продуктов питания
Фото: depositphotos.com

В 2022 году у правительства есть возможность ограничить рост цен на продукты, если будут введены целевые дотации предприятиям, заявил сопредседатель партии "Наш край", первый заместитель министра по вопросам ЖКХ (2008–2010 годы) Александр Мазурчак. Об этом 20 января пишет сайт политической силы.

"В 2022 году стоимость продуктовой корзины украинцев может возрасти на 25–30%. Взять под контроль стремительный рост цен можно за счет целевых дотаций предприятиям на социально значимые товары. Предположим, что хлебозавод производит 20 видов продуктов, три из которых относятся к социально значимым. Так что государство должно компенсировать, например, 30% стоимости газа, который использовался для производства этой группы", – считает политик.

По оценкам "Нашего края", в этом году больше всего могут вырасти цены на хлеб, и, например, батон может стоить 40–50 грн за килограмм.

"Также ожидается подорожание молочки, мяса, круп, подсолнечного масла, сахара и других продуктов. Из-за ожидаемого роста цен в украинском правительстве ввели предельный уровень торговой надбавки – 10%. Такие действия, во-первых, ведут к дефициту. Во-вторых, производители просто начнут манипулировать с тяжестью. К примеру, за ту же цену продавать уже не килограмм, а 800 граммов. И, конечно, предприятия попытаются урезать затраты, используя более дешевые компоненты и экономя на технологических процессах, что может отрицательно сказаться на качестве товаров", – объяснил  Мазурчак.

Он убежден, что остановить рост цен можно за счет целевых дотаций предприятиям на социально значимые товары. В дальнейшем же для преодоления бедности нужно развивать конкурентную экономику, стимулировать развитие национального производства и собственных энергоресурсов, считает политик. 

"Нам нужна долгосрочная экономическая стратегия развития государства, которая вела бы к улучшению благосостояния каждого гражданина", – заявил Мазурчак.

Контекст:

Кабинет Министров 12 января 2022 года принял решение ввести госрегулирование цен на ряд продуктов питания. Мотивируя решение, в правительстве заявили, что в Украине с начала прошлого года сохраняется тенденция к росту потребительских цен на продукты питания на внутреннем рынке. Также правительство распорядилось ввести в стране мониторинг и анализ цен на товарных рынках. В приложениях к распоряжению перечислено порядка 30 товаров, цены на которые подлежат мониторингу. 

По оценкам Нацбанка, пик роста потребительских цен в 2021 году пришелся на сентябрь – октябрь, а инфляция в декабре замедлилась до 10% в годовом измерении. 

Теги: Кабинет Министров, инфляция, экономика, правительство, дефицит, цены, продукты, хлеб, бедность, Наш край, Александр Мазурчак, дотации, сахар
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