НБУ разрешил банкам продавать больше валюты населению

Согласно нововведениям НБУ, объем наличной валюты, который банк может предложить населению, будет включать весь объем приобретенной им с 13 апреля 2022 года у граждан безналичной валюты, а не половину его, как было до этого.
"По оценкам Национального банка, расширение предложения наличной валюты будет способствовать стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка и не окажет существенного влияния на международные резервы Украины", — говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.
21 июля регулятор снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн за 1$ до 36,57 грн за 1$. В НБУ отметили, что "такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны". Но, как отметил Forbes, после этого розничный курс превысил отметку 40 грн/$.
29 июля Нацбанк ужесточил требования к пунктам обмена валют и объявил запрет на информационные табло вне помещений.