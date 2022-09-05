НБУ разрешил банкам продавать больше валюты населению

Согласно нововведениям НБУ, объем наличной валюты, который банк может предложить населению, будет включать весь объем приобретенной им с 13 апреля 2022 года у граждан безналичной валюты, а не половину его, как было до этого.

"По оценкам Национального банка, расширение предложения наличной валюты будет способствовать стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка и не окажет существенного влияния на международные резервы Украины", — говорится в сообщении пресс-службы НБУ.