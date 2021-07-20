ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ Актуально

Неля Привалова предложила пять шагов для очищения топливного рынка от "тени"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Неля Привалова рассказала, как можно вывести рынок из кризиса
Неля Привалова рассказала, как можно вывести рынок из кризиса
Фото: пресс-служба Нефтегазовой Ассоциации Украины

Если не пресечь нелегальный рынок топлива сейчас, украинцы будут терять по 20 млрд грн в год. Президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова предложила пять шагов по очищению топливного рынка от "тени".

На топливном рынке Украины разрастается кризис. Каждый пятый литр бензина в стране – фальсификат, 40% рынка участвует в налоговых "скрутках", а недобросовестные АЗС продают "бодягу", уклоняются от налогов и создают угрозу жизни и здоровью людей. В Нефтегазовой ассоциации считают, для ликвидации нелегального рынка топлива, необходимо предпринять следующие пять шагов:

Вести акциз на растворители

Мини-НПЗ ввозят в страну десятки тысяч тонн веществ, не облагаемых акцизом, которые смешиваются с топливом ради экономии. Чтобы это пресечь, в НАУ считают правильным введение в подакцизную группу всех смесей, которые называют общим словом "растворители". Все они являются товарами двойного назначения, т.е. могут быть использованы как по прямому назначению, например, для лакокрасочной промышленности, так и в виде октаноповышающих присадок для нефтепродуктов. Таким образом появится возможность и больше инструментов для контроля, а за махинации можно будет привлекать к ответственности.

Публичность информации об уплаченных налогах каждым участником рынка

В НАУ пояснили, это показательно, если несколько компаний с одинаковой сетью АЗС, приблизительно одинаковым уровнем самих АЗС, покажут суммы уплаченных налогов той или иной станцией. Эти суммы точно не могут отличаться в 100 раз, и даже в 10 раз. Они могут отличаться на несколько процентов, потому что у каждого своя особенность бизнес-модели. По мнению НАУ, такая публичная информация помогла бы обществу понять, кто в этом бизнесе какой уровень социальной ответственности несет.

Полноценно использовать СЭАРТ и счетчики – уровнемеры и расходомеры

Полноценное использование уже имеющихся системы электронного администрирования реализации топлива (СЭАРТ) и счетчиков уровнемеров и расходомеров на топливных резервуарах позволяют в реальном времени видеть абсолютно все транзакции с топливом. Эти системы находятся в налоговой, данные предоставляют участники рынка, для разных данных есть свои сроки и условия подачи. В ассоциации предлагают дать доступ к этой системе и правоохранительным органам, особенно тем подразделениям, которые борются с нелегальным оборотом подакцизных товаров. Тогда они могли бы пользоваться этой аналитикой, видеть, где появляются "аномалии", и сразу делать запросы.

Снять мораторий на внеплановые фактические проверки

Мораторий был введен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Тогда внимание контролирующих органов было отвлечено от нелегального сегмента на топливном рынке. Однако проблемы на рынке стремительно разрастались.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Президент ассоциации убеждена, мораториев на проверки всего, что касается подакцизной группы и НДС, априори вводить нельзя. В течение 2021 года ассоциация пыталась реанимировать процесс борьбы с нелегальным сегментом, но несмотря на красивые отчеты органов власти в СМИ, очищения рынка от "серого" сегмента все еще не произошло.

Аннулировать лицензии, незаконно полученные "серыми" точками

Нефтегазовая ассоциация также обратила внимание, что на сегодняшний день в Украине работает около 600–800 "серых" АЗС. По сути – это те же "подзаборные бочки", которые по непонятным причинам получили лицензии. Неля Привалова отметила, что власти имеют все законные инструменты, чтобы провести инвентаризацию всех документов, которые "серые АЗС" подавали на получение лицензии. В НАУ призвали применить санкции к тем, кто обманул государство, и в случае выявления нарушений применить прямые нормы закона и аннулировать эти лицензии.

В Нефтегазовой ассоциации уверены, что ликвидация топливных нелегалов создаст равные конкурентные условия для ведения бизнеса, позволит снизить цены топлива для потребителей и увеличить поступления в бюджеты страны, в том числе для строительства дорог, нужд обороны и медицины.

Теги: налоги, бензин, цены, АЗС, акциз, мораторий, рынок, нефтепродукты, проверки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Российский артист обвинил 67-летнюю Проклову в домогательствах и рассказал подробности
Российский артист обвинил 67-летнюю Проклову в домогательствах и рассказал подробности
"Держите живот, как будто кто-то внутри". В сети предположили, что Дорофеева беременна
"Держите живот, как будто кто-то внутри". В сети предположили, что Дорофеева беременна
"О боже". Украинский дизайнер полностью разделся в Португалии. Фото
"О боже". Украинский дизайнер полностью разделся в Португалии. Фото
"Ой, хороша", "Идеал женщины". Брежнева широко развела ноги на камеру
"Ой, хороша", "Идеал женщины". Брежнева широко развела ноги на камеру
"Горячая, как всегда". Кардашян показала тело в крошечном бюстгальтере и расстегнутых шортах
"Горячая, как всегда". Кардашян показала тело в крошечном бюстгальтере и расстегнутых шортах
"Стильная" Зета-Джонс позировала в прозрачной одежде, полулежа на лестнице
"Стильная" Зета-Джонс позировала в прозрачной одежде, полулежа на лестнице
"Копия папы, симпатюля". Горбунов показал лицо сына от Осадчей
"Копия папы, симпатюля". Горбунов показал лицо сына от Осадчей
Принц Гарри напишет "интимные и проникновенные" мемуары. Презентация книги запланирована на 2022 год
Принц Гарри напишет "интимные и проникновенные" мемуары. Презентация книги запланирована на 2022 год
"Отпадно", "Прям похудевшая, посвежевшая". Волочкова показала сразу несколько фото шпагата в лосинах
"Отпадно", "Прям похудевшая, посвежевшая". Волочкова показала сразу несколько фото шпагата в лосинах
"Лучшие ноги "Квартала". Да и вся лучшая", "Секси-девушка". Актриса студии "Квартал 95" снялась в купальнике
"Лучшие ноги "Квартала". Да и вся лучшая", "Секси-девушка". Актриса студии "Квартал 95" снялась в купальнике
"Летающий йог!" Сергей Бабкин левитировал в позе лотоса
"Летающий йог!" Сергей Бабкин левитировал в позе лотоса
"Какие мы красивые!" Dzidzio и Лилия Ребрик вместе встретили рассвет на Днепре
"Какие мы красивые!" Dzidzio и Лилия Ребрик вместе встретили рассвет на Днепре
"Хотите нам привить, что ожирение – норма?" Невестка Ющенко высказалась против бодипозитива
"Хотите нам привить, что ожирение – норма?" Невестка Ющенко высказалась против бодипозитива
"Это просто мисс Крыжополь". Приходько показала себя 22-летнюю, когда весила на 18 кг больше
"Это просто мисс Крыжополь". Приходько показала себя 22-летнюю, когда весила на 18 кг больше
"О лучшей свекрови нельзя даже мечтать". Умерла мать Хавьера Бардема, актриса Пилар Бардем
"О лучшей свекрови нельзя даже мечтать". Умерла мать Хавьера Бардема, актриса Пилар Бардем
  Как назвать котенка: идеи и правила
  Как назвать котенка: идеи и правила
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине
"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине
Победительница "Холостяка 9" Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей
Победительница "Холостяка 9" Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS