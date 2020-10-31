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Объединение с госшахтами существенно повысит стоимость "Центрэнерго" – ФГИ

Сейчас прорабатывается вопрос об объединении "Центрэнерго" в вертикально интегрированную компанию с госшахтами, сообщил заместитель главы Фонда государственного имущества, который владеет 78% акций "Центрэнерго", Тарас Елейко.

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Тарас Елейко: Это действительно может существенно увеличить и стоимость этого объекта, и его понятность для инвестора
Тарас Елейко: Это действительно может существенно увеличить и стоимость этого объекта, и его понятность для инвестора
Фото: agropolit.com

Привлекательность "Центрэнерго" и цена компании во время приватизации существенно повысятся после объединения с государственными угольными шахтами. Об этом заявил заместитель главы Фонда государственного имущества (владеет 78% акций "Центрэнерго") Тарас Елейко.

"По "Центрэнерго" сейчас прорабатывается вопрос об объединении "Центрэнерго" в вертикально интегрированную компанию с госшахтами. И это действительно может существенно увеличить и стоимость этого объекта, и его понятность для инвестора", – сообщил он в интервью агентству "Укринформ".

В начале октября Кабмин согласился на предложение Фонда государственного имущества создать вертикально интегрированную компанию на базе "Центрэнерго" и наиболее перспективных угольных шахт.

По оценкам правительства, такой шаг будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности "Центрэнерго", приватизация которой запланирована на 2021 год. Также это решение позволит реструктуризировать угольную отрасль и обеспечить гарантированный сбыт угля, считают в Кабмине.

Одной из составляющих этого плана является возврат шахт "ДТЭК Добропольеуголь" в государственное управление, отмечал политолог Кирилл Сазонов.

Государственные шахты "Добропльеуголь" находятся в аренде у компании ДТЭК с 2010 года. За этот период компания инвестировала в развитие шахт $400 млн. Ежегодный объем добычи угля на этих шахтах составляет 3–4 млн тонн, писало издание The Page.

Идею объединения "Центрэнерго" с госшахтами озвучивали глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, нардеп от "Слуги нраода" Андрей Герус и руководитель "Центрэнерго" Александр Корчинский.

Теги: энергетика, шахты, приватизация, Центрэнерго, Тарас Елейко
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