Обновление всего парка поездов и модернизация автодорог. Украина и США подписали меморандум о транспортном сотрудничестве

"Среди ключевых результатов выполнения меморандума ожидаем обновления всего парка локомотивов и вагонов к 2030 году, создания системы быстрого железнодорожного сообщения между крупными городами и улучшения железнодорожной инфраструктуры, особенно в крупных городах", – сообщил Кубраков.
Кроме того, в рамках сотрудничества с американскими коллегами министерство собирается работать над проектами модернизации существующих автодорог и установки на них автоматических взвешивающих станций.
Также меморандум подтверждает намерения сторон продолжать тесное сотрудничество по:
"Мы искренне благодарны американским коллегам за устойчивую и последовательную поддержку нашей страны, в частности, в ее инфраструктурном продвижении. Американские партнеры активно участвуют в развитии проекта Киевской окружной дороги, обеспечивают "Укрзалізницю" современными тепловозами компании General Electric, а американские морские перевозчики сотрудничают с украинскими портами", – заявил Кубраков.
По его словам, этот меморандум – очередное свидетельстве дружеских отношений между США и Украиной, которое углубит сотрудничество двух государств.
"Мы понимаем, что работать над восстановлением Украины надо уже сейчас. Своевременное восстановление инфраструктуры имеет ключевое значение в приближении нашей победы и очень важно в послевоенном развитии Украины. Рассчитываем на продолжение всесторонней поддержки американских коллег по этому вопросу", – добавил министр.
По информации Кубракова на 14 мая, Украина потеряла в ходе широкомасштабного российского вторжения около 23% железнодорожной сети, включая 6,3 тыс. км главных путей и 41 железнодорожный мост. Также повреждены 23,6 тыс. км автодорог и 289 автомобильных мостов.
По оценке Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.