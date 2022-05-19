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Обновление всего парка поездов и модернизация автодорог. Украина и США подписали меморандум о транспортном сотрудничестве

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Подписанный министрами документ углубит сотрудничество Украины и США, ожидают в Мининфраструктуры
Подписанный министрами документ углубит сотрудничество Украины и США, ожидают в Мининфраструктуры
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр транспорта на саммите США Пит Буттиджич подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.

"Среди ключевых результатов выполнения меморандума ожидаем обновления всего парка локомотивов и вагонов к 2030 году, создания системы быстрого железнодорожного сообщения между крупными городами и улучшения железнодорожной инфраструктуры, особенно в крупных городах", – сообщил Кубраков.

Кроме того, в рамках сотрудничества с американскими коллегами министерство собирается работать над проектами модернизации существующих автодорог и установки на них автоматических взвешивающих станций.

Также меморандум подтверждает намерения сторон продолжать тесное сотрудничество по:

  • вопросам безопасности воздушного пространства и безопасной работы гражданской авиации;
  • содействию коммерческому участию и инвестициям частного сектора США и Украины в коммерческие проекты и участию в государственных закупках, экспорте товаров и услуг;
  • развитию и внедрению доброкачественных и экологически безопасных авиационных топлив и других чистых технологий, отвечающих высоким международным стандартам;
  • использованию возможностей для продвижения цифровых технологий и улучшения кибербезопасности на транспорте, обмену информацией о новых киберугрозах;
  • взаимодействию в сфере альтернативных топлив, электрификации транспорта, использованию рыночных механизмов и технологического прогресса с целью уменьшения выбросов парниковых газов в транспортной отрасли.

"Мы искренне благодарны американским коллегам за устойчивую и последовательную поддержку нашей страны, в частности, в ее инфраструктурном продвижении. Американские партнеры активно участвуют в развитии проекта Киевской окружной дороги, обеспечивают "Укрзалізницю" современными тепловозами компании General Electric, а американские морские перевозчики сотрудничают с украинскими портами", – заявил Кубраков.

По его словам, этот меморандум – очередное свидетельстве дружеских отношений между США и Украиной, которое углубит сотрудничество двух государств.

"Мы понимаем, что работать над восстановлением Украины надо уже сейчас. Своевременное восстановление инфраструктуры имеет ключевое значение в приближении нашей победы и очень важно в послевоенном развитии Украины. Рассчитываем на продолжение всесторонней поддержки американских коллег по этому вопросу", – добавил министр.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/370982928403228

Контекст:

По информации Кубракова на 14 мая, Украина потеряла в ходе широкомасштабного российского вторжения около 23% железнодорожной сети, включая 6,3 тыс. км главных путей и 41 железнодорожный мост. Также повреждены 23,6 тыс. км автодорог и 289 автомобильных мостов.

По оценке Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Теги: Укрзалізниця, авиация, Министерство инфраструктуры, меморандум, технологии, поезда, вагоны, Мининфраструктуры, инфраструктура, кибербезопасность, поезд, сотрудничество, Александр Кубраков, Пит Буттиджич
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