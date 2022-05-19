Обновление всего парка поездов и модернизация автодорог. Украина и США подписали меморандум о транспортном сотрудничестве

"Среди ключевых результатов выполнения меморандума ожидаем обновления всего парка локомотивов и вагонов к 2030 году, создания системы быстрого железнодорожного сообщения между крупными городами и улучшения железнодорожной инфраструктуры, особенно в крупных городах", – сообщил Кубраков.

Кроме того, в рамках сотрудничества с американскими коллегами министерство собирается работать над проектами модернизации существующих автодорог и установки на них автоматических взвешивающих станций.

Также меморандум подтверждает намерения сторон продолжать тесное сотрудничество по:

вопросам безопасности воздушного пространства и безопасной работы гражданской авиации;

содействию коммерческому участию и инвестициям частного сектора США и Украины в коммерческие проекты и участию в государственных закупках, экспорте товаров и услуг;

развитию и внедрению доброкачественных и экологически безопасных авиационных топлив и других чистых технологий, отвечающих высоким международным стандартам;

использованию возможностей для продвижения цифровых технологий и улучшения кибербезопасности на транспорте, обмену информацией о новых киберугрозах;

взаимодействию в сфере альтернативных топлив, электрификации транспорта, использованию рыночных механизмов и технологического прогресса с целью уменьшения выбросов парниковых газов в транспортной отрасли.

"Мы искренне благодарны американским коллегам за устойчивую и последовательную поддержку нашей страны, в частности, в ее инфраструктурном продвижении. Американские партнеры активно участвуют в развитии проекта Киевской окружной дороги, обеспечивают "Укрзалізницю" современными тепловозами компании General Electric, а американские морские перевозчики сотрудничают с украинскими портами", – заявил Кубраков.

По его словам, этот меморандум – очередное свидетельстве дружеских отношений между США и Украиной, которое углубит сотрудничество двух государств.

"Мы понимаем, что работать над восстановлением Украины надо уже сейчас. Своевременное восстановление инфраструктуры имеет ключевое значение в приближении нашей победы и очень важно в послевоенном развитии Украины. Рассчитываем на продолжение всесторонней поддержки американских коллег по этому вопросу", – добавил министр.