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Падение ВВП в Украине за 2020 год составило 4,2% – Министерство экономики

Темпы падения ВВП Украины в 2020 году оказались существенно лучше пессимистических ожиданий большинства экспертов. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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В Минэкономики заявили, что предварительные статистические данные свидетельствуют, что Украина "достойно выдержала экзамен влияния пандемии COVID-19"
В Минэкономики заявили, что предварительные статистические данные свидетельствуют, что Украина "достойно выдержала экзамен влияния пандемии COVID-19"
Фото: depositphotos.com

По расчетам Минэкономики на основе данных Госкомстата, падение ВВП Украины в 2020 году составило 4,2%. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщила пресс-служба Кабинета Министров.

"Это оказалось существенно лучше пессимистических ожиданий большинства экспертов и довольно близким к прогнозу правительства (4,8%), который был одобрен в марте 2020 года и заложен в бюджет", – пояснил Петрашко.

По его словам, предварительные статистические показатели свидетельствуют, что Украина "достойно выдержала экзамен влияния пандемии COVID-19".

Скриншот: kmu.gov.ua
Скриншот: kmu.gov.ua

В министерстве отметили, что основными факторами приостановки падения объемов ВВП стали:

  • потребительский спрос населения, расширение которого происходило в условиях  повышения минимальной (с 1 сентября до 5 тыс. грн) и среднемесячной заработной платы (в IV квартале реальный рост зарплаты по сравнению с IV кварталом 2019-го составил 9,6%);
  • спрос сектора общего госуправления, расширение которого произошло за счет осуществления государственной поддержки бизнеса и населения, а также путем реализации программы "Большое строительство".

"Со стороны производства в IV квартале 2020 года все ведущие виды экономической деятельности показали положительные тенденции, что в основном объясняется приспособленностью большинства экономических субъектов к работе в новых сложных условиях и продолжающимся оживлением на мировых рынках", – подчеркнули в релизе.

Сдерживающими факторами оставались понесенные субъектами экономической деятельности потери и низкая инвестиционная активность в реальном секторе экономики.

В IV квартале 2020 года падение реального ВВП Украины замедлилось. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики Украины, опубликованные 15 февраля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что Украина мягче всех европейских стран прошла экономический кризис. По его словам, страна потеряла лишь 4,5% ВВП, а в этом году рост экономики Украины будет более 4,6%.

В январе Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году. По мнению аналитиков банка, в 2021 году экономика Украины вырастет на 3%, в 2022-м – на 3,1%.

По оценкам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, падение ВВП Украины по итогам I квартала 2021 года может достичь 3%.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко прогнозирует, что в 2021 году глобальная экономика постепенно восстановится, что приведет к восстановлению и положения Украины.

Теги: Украина, зарплата, ВВП, экономика, статистика, Министерство экономики, кризис, Денис Шмыгаль, Минэкономики, пандемия, Игорь Петрашко, экономический кризис
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