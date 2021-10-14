Политолог Цыбулько: Опыт DCH и Onur позволяет говорить о том, что Днепр получит новый аэропорт в срок

"Заявление Александра Ярославского о том, что днепровский аэропорт будет сдан в конце следующего года, представляется вполне реалистичным – его слова подкреплены практическим опытом строительства современного аэропорта в Харькове. И знаково, что это заявление прозвучало на фоне подписания на саммите Украина – ЕС соглашения об "открытом небе", которое открывает доступ как европейским компаниям – перевозчикам в аэропорты Украины, так и украинским перевозчикам в аэропорты ЕС. По сути, DCH Ярославского закладывает основы украинской школы аэропортостроения", – сказал эксперт.

Он считает, что второй аэропорт в портфеле успешных проектов группы DCH будет обеспечивать развитие наземной инфраструктуры, а также поможет отрасли авиаперевозок работать в условиях пандемии COVID-19.

Цыбулько отметил, что приход в проект компании Onur уравнял потенциал подрядчика, который отвечает за освоение государственных денег на строительство аэродрома, с потенциалом частного инвестора DCH.

"То, что отечественная компания DCH строит уже второй крупный аэропорт в Украине, позволяет предположить, что развитие украинской аэропортовой сети в будущем можно будет решать в расчете на национальные строительные мощности и экспертизу. К тому же, турецкая дорожно-строительная компания Оnur, которая приступает к обустройству взлетно-посадочной полосы, уже настолько "осела" в Украине, что ее можно уже считать едва ли не украинской, а ее опыт позволяет рассчитывать на скорость и качество выполнения работ", – подытожил политолог.

Накануне Ярославский во время инспекции стройплощадки сообщил, что общестроительные работы по пассажирскому терминалу на площадке Международного аэропорта Днепр проделаны на 30%, идут бетонные работы и установка металлоконструкций, рабочие приступили к прокладке инженерных сетей.

"Работы идут ударными темпами, я ежеминутно и ежечасно контролирую строительство терминального комплекса. Кроме того, сейчас решился вопрос по строительству аэродрома, на площадку заходит мощный оператор – Onur. Уверен, что мы можем закончить строительство аэропорта в конце следующего, 2022-го, года. И Украина получит еще один роскошный аэропорт", – заявил Ярославский.

DCH уже вложила в проект более 200 млн грн.