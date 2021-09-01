Посол Германии Фельдгузен: Украина должна стать производителем и экспортером энергии, а не транзитной страной

"Я думаю, что наша идея – продлить этот контракт, который есть между "Нафтогазом" и "Газпромом", который мы также помогли заключить в 2019 году. Если мы можем это продлить на пять или даже на 10 лет, с гарантиями, если не транзита, то денег для Украины, как это сейчас (имеется в виду принцип "качай или плати", в соответствии с которым заключен транзитный договор с РФ. – "ГОРДОН")", – сказала Фельдгузен.

В то же время она подчеркнула, что Европа переходит на альтернативные энергоносители и, возможно, через 15 лет перестанет пользоваться газом.

"Будущему Украины как транзитной страны во всяком случае скоро конец... Украина, на мой взгляд, должна стать производителем и экспортером энергии, а не транзитной страной. Транзит – это всегда плохо, потому что это можно остановить. Производить, быть важным экспортером для Европы – это намного важнее, по моему мнению", – пояснила она.