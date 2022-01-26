Правительство увеличило лимит стипендиатов среди украинских студентов – Шмыгаль

"Количество студентов-стипендиатов не уменьшится. В этом году количество получателей академических стипендий составит 40–45% вместо 35–40%", – сказал он.

Размер стипендий после анонсированного увеличения не изменится, уточнил премьер.

Контекст:

В госбюджете на 2022 год предусмотрено 5,14 млрд грн на выплату академических стипендий (на 1,2 млрд грн больше, чем в прошлом году).

С 1 января размер стипендий в Украине вырос: для студентов высших учебных заведений – до 2000 грн (повышенная – до 2550 грн), для студентов профессионально-технических учебных заведений – до 1250 грн.

Решение о повышении стипендий Кабмин принял еще в сентябре, тогда сообщалось, что вырастут они в 1,5–2 раза. Однако в сентябре правительство также приняло постановление №933, которым внесли изменение в постановление №882 от 2004 года, регулирующее порядок начисления стипендий. Так, именно тогда предусмотрели, что ученые советы высших учебных заведений должны устанавливать лимит стипендиатов в диапазоне 35–40% от общего числа студентов. Постановление №933 вступило в силу 1 января и до сих пор действительно.