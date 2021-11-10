"Наш край": Правительство должно прекратить экономить на малоимущих и уменьшить расходы на органы власти в госбюджете-2022

Борис Приходько: Такая политика приведет к еще большему росту задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги Фото: nashkray.org

Приходько сообщил, что на субсидии в 2022 году планируется выделить меньше денег, чем в этом.

"С учетом 3 млрд грн аванса для января 2022 года, предусмотренных изменениями в бюджете-2021, – это 41,4 млрд грн. При этом в этом году расходы на субсидии составят 44,2 млрд грн (35,2 млрд грн + 9 млрд грн, предусмотренные изменениями в бюджете-2021), на следующий год, на фоне дальнейшего роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, субсидии уменьшаются на 2,8 млрд грн, или на 6,3%. Очевидно, что такая политика приведет к еще большему росту задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги", – заявил он.

Нардеп подчеркнул, что после сокращения субсидий и социальных расходов "на себе власти решили не экономить".

"По сравнению с 2021 годом предусмотрено увеличение расходов на Кабмин (+7%), Офис генерального прокурора (+17%), Государственную таможенную службу (+14%), Государственную налоговую службу (+5%). На аппарат Верховной Рады в 2022 году заложено уменьшение расходов на 8%, но в 2021 году они выросли на 46%. Аналогичная ситуация и с Государственным управлением делами – в 2022 году предполагается уменьшение расходов на 12% после их увеличения в 2021 году на 33%", – сообщил политик.

В партии добавили, что выступают категорически против того, чтобы "чиновники увеличивали расходы на себя за счет экономии на малоимущих".

"До рассмотрения главной сметы страны во втором чтении социальные статьи в проекте бюджета-2022 должны быть пересмотрены. Так, в частности, правительство должно увеличить расходы на субсидии не менее 50 млрд грн; повысить прожиточный минимум до фактического прожиточного минимума, то есть вдвое; сократить расходы на власть как минимум на 30%. Кроме того, специалисты "Нашего края" настаивают на пересмотре макропоказателей госбюджета-2022 (занижена инфляция, занижен номинальный ВВП). Использование более реальных прогнозов приведет к автоматическому увеличению прогнозных номинальных доходов госбюджета, а дополнительные суммы можно будет направить на социальную защиту самых бедных", – сказано в заявлении "Нашего края".