Президент Всемирного банка объявил о намерении уйти в отставку досрочно

"Малпасс сообщил сегодня совету исполнительных директоров о своем намерении уйти в отставку до конца финансового года [...] 30 июня, после того как он проработал более четырех лет. Во время пребывания Малпасса в должности он сосредоточился на поиске более действенной политики для ускорения экономического роста, сокращения бедности, повышения уровня жизни и снижения бремени государственного долга", – говорится в сообщении.

В пресс-релизе сказано, что за последние четыре года организации группы "оперативно отреагировали на глобальные кризисы, мобилизовав рекордные $440 млрд в ответ на пандемию COVID-19, войну в Украине, резкие замедление темпов роста, непосильное бремя долга, изменение климата, нехватка продовольствия, удобрений и энергии".

"Последние четыре года были одними из самых значимых в моей карьере. Добившись значительного прогресса и хорошенько подумав, я решил заняться новыми задачами", – заявил Малпасс.

Bloomberg отмечает, что Малпассу 66 лет, срок его полномочий на должности главы Всемирного банка истекает в апреле 2024 года.

Агентство обращает внимание, что в 2022 году Малпасс на конференции о причинах изменения климата "запутался в вопросе", после чего появились призывы отправить его в отставку.