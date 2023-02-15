Президент Всемирного банка объявил о намерении уйти в отставку досрочно

"Малпасс сообщил сегодня совету исполнительных директоров о своем намерении уйти в отставку до конца финансового года [...] 30 июня, после того как он проработал более четырех лет. Во время пребывания Малпасса в должности он сосредоточился на поиске более действенной политики для ускорения экономического роста, сокращения бедности, повышения уровня жизни и снижения бремени государственного долга", – говорится в сообщении.
В пресс-релизе сказано, что за последние четыре года организации группы "оперативно отреагировали на глобальные кризисы, мобилизовав рекордные $440 млрд в ответ на пандемию COVID-19, войну в Украине, резкие замедление темпов роста, непосильное бремя долга, изменение климата, нехватка продовольствия, удобрений и энергии".
"Последние четыре года были одними из самых значимых в моей карьере. Добившись значительного прогресса и хорошенько подумав, я решил заняться новыми задачами", – заявил Малпасс.
Bloomberg отмечает, что Малпассу 66 лет, срок его полномочий на должности главы Всемирного банка истекает в апреле 2024 года.
Агентство обращает внимание, что в 2022 году Малпасс на конференции о причинах изменения климата "запутался в вопросе", после чего появились призывы отправить его в отставку.
Всемирный банк является одним из наиболее крупных заемщиков в мире, вторым после Международного валютного фонда. Это один из ключевых кредиторов Украины.
В апреле 2022 года для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.