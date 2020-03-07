"ПриватБанк" собирается продать Буковель

"ПриватБанк" подбирает консультанта для оценки и продажи доли в горнолыжном курорте Буковель.

Государственный "ПриватБанк" начал подготовку к продаже непрофильных активов, которые достались банку от предыдущего владельца – бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом "НВ Бизнес" заявила зампредседателя правления банка Галина Пахачук (с полным текстом новости можно ознакомиться на сайте издания).

По ее словам, речь идет о доле в горнолыжном курорте Буковель: отеле "Звезда Буковеля", отеле Radisson blu, 16 подъемниках и земельных участках. Пахачук отметила, что на момент национализации "ПриватБанка" стоимость этого актива оценивалась в 12,6 млрд грн.

Сейчас банк выбирает консультанта по оценке и продаже актива, добавила она.

О намерении продать непрофильные активы бывших владельцев "ПриватБанка", которые достались государству после национализации, представители банка заявляли еще в октябре 2018 года. Пресс-служба "ПриватБанка" сообщала, что будут проданы доля в горнолыжном курорте Буковель, отель "Radisson Blu Resort Буковель", гостиница "Мир" в Киеве, футбольный стадион, тренировочная база и торгово-развлекательный комплекс "Приозерный" в Днепре.

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. В феврале 2018 года тогдашний министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что государство намерено продать "ПриватБанк" в 2022 году. Сейчас бывший владелец банка через суд пытается оспорить законность национализации и добиться возврата активов или выплаты компенсации.