Работа энергетических предприятий под угрозой из-за импорта электроэнергии с Белорусской АЭС – Федерация работодателей ТЭК

В Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины считают, что не допустить импорт электроэнергии должна была Верховная Рада, для этого нужно было принять соответствующий закон.

Работа энергетических предприятий в Украине оказалась под угрозой из-за начала импорта электроэнергии с Белорусской АЭС. Об этом говорится в заявлении Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

"Ровным графиком импорт составляет около 300 МВт по мощности. По набранному масштабу в годовом измерении импорт может достичь величины 2,7 млрд кВт-ч. Стоит вспомнить о тяжелых последствиях для энергетики Украины, которые вызвал импорт электроэнергии, что длился с октября 2019-го по март 2020-го и по объему превысил 1 млрд кВт-ч. Энергетические компании получили многочисленные убытки, а 95% украинских шахт весной были вынуждены остановить свою работу", – говорится в заявлении.

В федерации считают, что не допустить импорт электроэнергии должна была Верховная Рада, для этого нужно было принять соответствующий закон.

"14 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4493 о продлении до 31 декабря 2021 полномочий НКРЭКУ по ограничению доступной пропускной способности межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества. Нужно было лишь изменить дату. И все. Но что-то помешало. Сложно было понять содержание и просчитать последствия?" – отметили в организации.

Временный запрет на импорт электроэнергии из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским. 16 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на своем заседании разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси вопреки позиции Зеленского, писал "Цензор.НЕТ". НКРЭКУ разрешила трейдерам заключать контракты на поставку электроэнергии в 2021 году, отмечало издание.

За два дня до решения НКРЭКУ, 14 декабря, народный депутат от "Батьківщини", первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко зарегистрировал проект закона о продлении запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 31 декабря 2021 года. Но в сессионный зал документ пока не выносился.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром". По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке, отмечал ZIK.