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Расходы американских средств Украиной берут под контроль специнституты США. Это хороший сигнал – Бутусов

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Контролировать США будут "почти все", считает Бутусов
Контролировать США будут "почти все", считает Бутусов
Фото: Юрій Бутусов / Facebook

Решение Соединенных Штатов контролировать выделяемую Украине помощь в борьбе с российской агрессией главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов назвал 28 января в Facebook "выдающимся событием".

"Выдающееся событие в истории Украины. США приступили к упорядочению действий украинских властей, которые проявили свою несостоятельность самостоятельно управлять ресурсами государства в условиях войны. Теперь расходы американских средств Офисом президента и правительством берут под контроль специальные институты США", – написал он.

Журналист считает, что на работу правоохранительной и судебной системы Украины "США не полагаются и создают свою инспекцию".

"Учитывая, что США финансируют в целом весь государственный бюджет, то контролировать будут почти все. И именно создание генеральной инспекции привело к целому ряду уголовных дел, отставок и увольнений среди "слуг народа". Это хороший сигнал. Надеюсь, что американцы создадут и структуру по анализу действий и разработке оборонной стратегии, потому что трудно смотреть на этот беспорядок и хаос во власти, которая не способна определить приоритеты оборонного планирования и создать действенные инструменты реализации оборонной политики", – объяснил Бутусов.

По его словам, Украине "также нужен американский офис" для анализа решений в сфере обороны и помощи в принятии профессиональных решений.

"Кстати, вспомнил, что действующий замглавы Офиса президента Олег Татаров, подозреваемый по делу о краже квартир Нацгвардии, выступал публично против "внешнего управления" Украиной. Интересно, что он скажет сейчас и сколько он там будет занимать должность?" – написал Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid032s6eT3FsHh96vFyWjXS3ynwUNQqLJKeC7A9Q17cBB6M8R4nomdSSCdtY829uMEFSl

В офисе генерального инспектора США по международному развитию 25 января объявили номера телефонной горячей линия для информации о возможных нарушениях, связанных с американской поддержкой Украины. Речь идет о "надзоре за использованием средств и ресурсов, предоставленных американскими налогоплательщиками в поддержку Украины".

Контекст:

С призывами провести аудит предоставленной Украине помощи выступали в декабре 2022 года в Республиканской партии США. 

Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ABC News 18 декабря заявила, что Киев приветствует призывы Республиканской партии к большей подотчетности Украины. Она отметила, что Украина работает с Конгрессом на "двухпартийной основе". По словам Маркаровой, уже существует отчетность по бюджетным программам и Украина "ждет продолжения" работы по этому направлению.

26 января заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Украина, Олег Татаров, бюджет, правительство, Юрий Бутусов, горячая линия, правоохранители, увольнение, расходы
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