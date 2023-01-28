Расходы американских средств Украиной берут под контроль специнституты США. Это хороший сигнал – Бутусов

"Выдающееся событие в истории Украины. США приступили к упорядочению действий украинских властей, которые проявили свою несостоятельность самостоятельно управлять ресурсами государства в условиях войны. Теперь расходы американских средств Офисом президента и правительством берут под контроль специальные институты США", – написал он.

Журналист считает, что на работу правоохранительной и судебной системы Украины "США не полагаются и создают свою инспекцию".

"Учитывая, что США финансируют в целом весь государственный бюджет, то контролировать будут почти все. И именно создание генеральной инспекции привело к целому ряду уголовных дел, отставок и увольнений среди "слуг народа". Это хороший сигнал. Надеюсь, что американцы создадут и структуру по анализу действий и разработке оборонной стратегии, потому что трудно смотреть на этот беспорядок и хаос во власти, которая не способна определить приоритеты оборонного планирования и создать действенные инструменты реализации оборонной политики", – объяснил Бутусов.

По его словам, Украине "также нужен американский офис" для анализа решений в сфере обороны и помощи в принятии профессиональных решений.

"Кстати, вспомнил, что действующий замглавы Офиса президента Олег Татаров, подозреваемый по делу о краже квартир Нацгвардии, выступал публично против "внешнего управления" Украиной. Интересно, что он скажет сейчас и сколько он там будет занимать должность?" – написал Бутусов.

В офисе генерального инспектора США по международному развитию 25 января объявили номера телефонной горячей линия для информации о возможных нарушениях, связанных с американской поддержкой Украины. Речь идет о "надзоре за использованием средств и ресурсов, предоставленных американскими налогоплательщиками в поддержку Украины".