"Российский газ пойдет по курсу их корабля". Во Львовской области открыли новое газовое месторождение

"Помните вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие во Львовской области не спали полночи? Сегодня могу сказать: это звуки, под которые российский газ пойдет по курсу их корабля. Официально: во Львовской области открыли новое газовое месторождение!" – написал Козицкий.

Он также сообщил о планах наращивать добычу.