"Российский газ пойдет по курсу их корабля". Во Львовской области открыли новое газовое месторождение

"Помните вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие во Львовской области не спали полночи? Сегодня могу сказать: это звуки, под которые российский газ пойдет по курсу их корабля. Официально: во Львовской области открыли новое газовое месторождение!" – написал Козицкий.
Он также сообщил о планах наращивать добычу.
С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.
Созданный в 2019 году украинский оператор ГТС подписал несколько договоров с операторами смежных стран, в частности Молдовы, Словакии и Польши. По данным НАК "Нафтогаз", газ в Украину импортируют около 80 компаний.
20 октября 2021 года глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявил, что Украина может полностью обеспечить себя газом и отказаться от его импорта. Этой цели, по мнению Витренко, можно достичь в течение пяти лет.
По словам Витренко, компания планирует увеличить добычу природного газа в ближайшие 10 лет в 1,8 раза – с текущих примерно 13 млрд м³ до 24 млрд м³.