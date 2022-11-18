Рыженков: Заводы "Метинвест" работают на 50–60% мощности, но мы оказываем Украине и Вооруженным силам максимальную поддержку

"У нас в Украине два металлургических комбината – один в Запорожье, другой – в Каменском. Они оба сейчас работают, их мощности загружены примерно на 50–60%. Однако мы можем производить бронированные плиты, стальные укрытия и т.д.", – пояснил он.
По словам руководителя компании, все предприятия металлургической отрасли пытаются сделать максимум ради будущей победы Украины и быть для страны надежной опорой.
"Здесь мы все в одинаковых условиях. И металлургическая промышленность очень – я не говорю дружеская – она настолько конкурентна, насколько это возможно. Но когда дело доходит до поддержки, мы все коллеги, мы понимаем, как мы можем поддерживать друг друга в отрасли", – отметил Рыженков.
Он также подчеркнул, что Россия обязательно ответит за все свои преступления и заплатит полную цену за разрушенные в Украине предприятия.
"Мы уверены, что должны получить полную компенсацию за убытки от россиян и реинвестировать ее в украинские заводы, чтобы возобновить их работу", – резюмировал Рыженков.
Группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского перечислила в бюджеты всех уровней в Украине почти 18 млрд грн налогов и сборов. Наибольшая выплата – налог на прибыль: за январь – сентябрь украинские предприятия "Метинвеста" уплатили в государственный и местные бюджеты более 6 млрд грн.
В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" бизнесы СКМ передали Вооруженным силам более двух тысяч дронов и раций, 700 авто, полмиллиона литров горючего, 150 тыс. бронежилетов и т.д. Всего с начала войны бизнесы СКМ направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн.