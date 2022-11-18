Рыженков: Заводы "Метинвест" работают на 50–60% мощности, но мы оказываем Украине и Вооруженным силам максимальную поддержку

Юрий Рыженков: Мы уверены, что должны получить полную компенсацию за убытки от россиян и реинвестировать ее в украинские заводы, чтобы возобновить их работу Фото: metinvestholding.com

"У нас в Украине два металлургических комбината – один в Запорожье, другой – в Каменском. Они оба сейчас работают, их мощности загружены примерно на 50–60%. Однако мы можем производить бронированные плиты, стальные укрытия и т.д.", – пояснил он.

По словам руководителя компании, все предприятия металлургической отрасли пытаются сделать максимум ради будущей победы Украины и быть для страны надежной опорой.

"Здесь мы все в одинаковых условиях. И металлургическая промышленность очень – я не говорю дружеская – она настолько конкурентна, насколько это возможно. Но когда дело доходит до поддержки, мы все коллеги, мы понимаем, как мы можем поддерживать друг друга в отрасли", – отметил Рыженков.

Он также подчеркнул, что Россия обязательно ответит за все свои преступления и заплатит полную цену за разрушенные в Украине предприятия.

"Мы уверены, что должны получить полную компенсацию за убытки от россиян и реинвестировать ее в украинские заводы, чтобы возобновить их работу", – резюмировал Рыженков.